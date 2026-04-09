Ezt kevesen tudták: Botka Endre kedvenc zenekara a Döndi Duó

A Fradi védője jókedvűen vett részt a kérdezz-felelek játékban. Botka Endre elárulta, melyik a kedvenc zenekara, miért ragadt rá gyerekkorában a „Béka” becenév, és azt is, milyen sportágat választana, ha nem a futball mellett döntött volna. A 31 éves játékos emellett több olyan érdekességet is megosztott a szurkolókkal, amelyekről eddig csak kevesen hallhattak.

Botka Endre egy játék során személyes kérdésekre adott válaszokat Fotó: TumbaszHedi

Botka Endre kedvenc zenekara a Döndi Duó

A Ferencváros védője a játék során személyesebb kérdésekre válaszolt, így a szurkolók is közelebb kerülhettek hozzá. Botka Endre elárulta, hogy különleges élmények fűzik a Döndi Duóhoz: amikor a magyar válogatott kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra, szinte folyamatosan a mulatós zenekar dalai szóltak az öltözőben, a buszon, sőt még az edzéseken is. Ezek az emlékek máig fontosak számára, és szívesen idézi fel azt az időszakot.

Emellett azt is elárulta, hogy nagy kedvence a töltött káposzta, amelyből szinte bármennyit meg tud enni. A „Béka” becenév eredetéről is mesélt: már gyerekkorában ráragadt, mivel magasabbra tudott ugrani, mint a kortársai. Azt is elmondta, hogy ha nem a labdarúgást választja, akkor édesapja nyomdokaiba lépve autóversenyző lett volna.

