"Jól látszik a visszaesés" - Botka Endre kiöntötte a lelkét, nem kímélte a Fradi korábbi edzőit

Botka Endre minden sorozatot figyelembe véve 235 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben. 2017 óta erősíti a zöld-fehéreket, az utóbbi években azonban kevés lehetőséghez jutott az első csapatban, ami komolyan megviselte. A válogatott védő a Metropolnak őszintén beszélt az elmúlt időszakról, hogyan érzi magát jelenleg.

Botka Endre tudja, nem csak magának köszönheti a visszaesést Fotó: Török Attila

Botka Endre kiemelte, két edzőnél, Dejan Sztankovicsnál és Pascal Jansennél egyáltalán nem érezte azt, hogy bíznának benne, számításba vennék.

“Egy furcsa időszakban vagyok, és talán még nehezebb is, mint a korábban. Az az érzésem, hogy ebben már saját magamat is felőrölöm. Az elmúlt másfél év kifejezetten kemény volt: ha visszanézek az utolsó Európa-bajnokság óta történtekre, jól látszik a visszaesés, ami eléggé elkeserítő. Természetesen ebben nekem is van bőven részem, sok mindent lehetett volna másképp alakítani. Ugyanakkor a jelenlegit megelőző két edző – hogy finoman fogalmazzak – nem igazán könnyítette meg a dolgomat” - nyilatkozta Botka Endre, aki külön kitért arra, milyen kapcsolatot ápolt Dejan Sztankoviccsal, aki 2024 tavaszáig volt a Fradi edzője.

Ő egy elég különös személyiség volt. Nem mindig találtuk meg a közös hangot. Nekem alapvetően az szokott nehézséget okozni, ha nincs őszinteség. Nem az bánt, ha nem kapok lehetőséget – teljesen elfogadom, ha valaki jobb nálam, ilyenkor egyértelmű, hogy többet kell beletennem. Itt viszont nem erről volt szó. Egyszerűen nem kaptam választ arra, mi miért történik, és ez volt az igazán nehéz. Ennek ellenére próbáltam elfogadni a helyzetet, hiszen közeledett az Európa-bajnokság. Külön beszéltem is vele, hogy amennyire lehet, segítsen abban, hogy játékban maradjak, mert Marco Rossi már szóvá tette, hogy nem kapok elég lehetőséget. Bennem emiatt egyre nőtt a feszültség, mert mindenáron ott szerettem volna lenni az Eb-n.

Dejan Sztankovics nyolc hónapig volt Botka edzője a Fradinál Fotó: Árvai Károly



Botka Endre végül bekerült az utazó keretbe, s a magyar válogatottal ott volt a németországi Európa-bajnokságon. Egyetlen győztes meccsünket, a skótok elleni, 1–0-ra megnyert találkozót végig is játszotta. A Fradi védője ezt követően visszatért klubjához, ahol addigra már a holland Pascal Jansen irányította a zöld-fehéreket.

Már az első napokban éreztem, hogy valami nem stimmel. Mondtam is neki, hogy bárhol számíthat rám, ahol szüksége van rám, de a reakciójából rögtön látszott, hogy ez nem lesz egyszerű

- nyilatkozta a 31 éves játékos, majd hozzátette: