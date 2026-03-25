"Jól látszik a visszaesés" - Botka Endre kiöntötte a lelkét, nem kímélte a Fradi korábbi edzőit
A Ferencváros védője tudja, a vártnál rosszabbul sikerült számára az elmúlt két év. Botka Endre a Metropolnak beszélt arról, milyen problémái voltak Dejan Sztankoviccsal és Pascal Jansennel.
Botka Endre minden sorozatot figyelembe véve 235 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben. 2017 óta erősíti a zöld-fehéreket, az utóbbi években azonban kevés lehetőséghez jutott az első csapatban, ami komolyan megviselte. A válogatott védő a Metropolnak őszintén beszélt az elmúlt időszakról, hogyan érzi magát jelenleg.
Botka Endre kiemelte, két edzőnél, Dejan Sztankovicsnál és Pascal Jansennél egyáltalán nem érezte azt, hogy bíznának benne, számításba vennék.
“Egy furcsa időszakban vagyok, és talán még nehezebb is, mint a korábban. Az az érzésem, hogy ebben már saját magamat is felőrölöm. Az elmúlt másfél év kifejezetten kemény volt: ha visszanézek az utolsó Európa-bajnokság óta történtekre, jól látszik a visszaesés, ami eléggé elkeserítő. Természetesen ebben nekem is van bőven részem, sok mindent lehetett volna másképp alakítani. Ugyanakkor a jelenlegit megelőző két edző – hogy finoman fogalmazzak – nem igazán könnyítette meg a dolgomat” - nyilatkozta Botka Endre, aki külön kitért arra, milyen kapcsolatot ápolt Dejan Sztankoviccsal, aki 2024 tavaszáig volt a Fradi edzője.
Ő egy elég különös személyiség volt. Nem mindig találtuk meg a közös hangot. Nekem alapvetően az szokott nehézséget okozni, ha nincs őszinteség. Nem az bánt, ha nem kapok lehetőséget – teljesen elfogadom, ha valaki jobb nálam, ilyenkor egyértelmű, hogy többet kell beletennem. Itt viszont nem erről volt szó. Egyszerűen nem kaptam választ arra, mi miért történik, és ez volt az igazán nehéz. Ennek ellenére próbáltam elfogadni a helyzetet, hiszen közeledett az Európa-bajnokság. Külön beszéltem is vele, hogy amennyire lehet, segítsen abban, hogy játékban maradjak, mert Marco Rossi már szóvá tette, hogy nem kapok elég lehetőséget. Bennem emiatt egyre nőtt a feszültség, mert mindenáron ott szerettem volna lenni az Eb-n.
Botka Endre végül bekerült az utazó keretbe, s a magyar válogatottal ott volt a németországi Európa-bajnokságon. Egyetlen győztes meccsünket, a skótok elleni, 1–0-ra megnyert találkozót végig is játszotta. A Fradi védője ezt követően visszatért klubjához, ahol addigra már a holland Pascal Jansen irányította a zöld-fehéreket.
Már az első napokban éreztem, hogy valami nem stimmel. Mondtam is neki, hogy bárhol számíthat rám, ahol szüksége van rám, de a reakciójából rögtön látszott, hogy ez nem lesz egyszerű
- nyilatkozta a 31 éves játékos, majd hozzátette:
“A felkészülési meccseken alig kaptam lehetőséget, aztán egy edzés előtt közölte, hogy lesznek játékosok, akikkel nem igazán számol a közeljövőben – én is közéjük kerültem. Az edzés után azonnal odamentem hozzá, hogy beszéljük meg, mert ha így látja, inkább váltanék, amíg még nyitva van az átigazolási időszak. Azt mondta, hátrány számomra, hogy a válogatottal voltam, és nem az elejétől az edzőtáborban. Ez sokkolt, mert nem pihenni voltam, hanem egy Európa-bajnokságon, ahol a nemzetemet képviseltem. Ott tört meg bennem valami.”
Botka Endre egy percet kapott
A védő tisztán emlékszik arra a pillanatra, amikor úgy érezte, kicsúszik a kezéből az irányítás, és már nincs ráhatása arra, amit a korábbi edzője tesz. A helyzet végül egy kisebb szóváltáshoz is vezetett kettejük között.
“Az utolsó másodperces becserélésem a Nice elleni Európa Liga-meccsen írja le legjobban a kapcsolatunkat. Sokan félreértették a frusztrációmat: nem az zavart, hogy másodperceket töltöttem a pályán, hanem az, amit utána mondott. Azt állította, nem tudta, mennyi idő van még hátra, amit nem értettem. Ha problémája volt velem, azt mondja ki egyenesen. De az, hogy kifelé minden rendben van, közben pedig nem, számomra elfogadhatatlan volt. Ezt el is mondtam neki, de a beszélgetésünk nem alakult jól. Onnantól kezdve végleg megromlott a kapcsolatunk, és ez sajnos, a teljesítményemen is meglátszott, itt én is hibáztam, belátom utólag."
Az FTC játékosa ugyanakkor örömmel tekint vissza a Fradival elért sikerekre. Sok barátot szerzett, és úgy érzi, a klub vezetői végig mellette álltak, mindenben támogatták.
„Nagyon pozitívan gondolok vissza arra az időszakra. Amit ezzel a csapattal elértünk – bajnoki címek, kupagyőzelmek, BL- és EL-szereplés –, az mind-mind felejthetetlen élmény. Egy dolgot sajnálok csak: akkor ezt nem éltem meg igazán. Annyira a következő feladatra koncentráltunk, hogy természetesnek vettük a sikereket. Most, évekkel később látom igazán, mekkora dolog volt mindez – az Európa Liga-tavasz, a nagy csapatok elleni meccsek, például a Monaco vagy a Trabzonspor elleni győzelmek. Ezek tényleg különleges emlékek.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre