"Nem gondoltam, hogy megkomolyodom" - Botka Endrét teljesen megváltoztatta a családja

Botka Endre számára mindent a család jelent, de az FTC jobbhátvédje nem mindig gondolkodott így. Korábban úgy érezte, nem az a típus, aki könnyen megkomolyodik, és sokáig el sem tudta képzelni magát ebben a szerepben. Alexandra megismerése fordulópontot hozott az életében: hamar megtalálta benne azt a társat, aki mellett minden megváltozott. Nem is habozott sokáig, 2017 novemberében megkérte a kezét, kapcsolatuk pedig kisfiuk, Endre születésével vált igazán teljessé.

Őszintén szólva, mielőtt megismertem a feleségemet, egyáltalán nem gondoltam, hogy meg tudok komolyodni. A legjobb barátom akkoriban azt mondta, menthetetlen vagyok, és nekem sosem lesz feleségem. Én megnyugtattam, majd ha eljön az ideje, biztosan megtalálom a nagy őt. Így is történt, három hónap után megkértem a feleségem kezét. Akkor már pontosan tudtam, hogy minden a helyén van

- mondta Botka a Metropolnak, akinek azzal vált teljessé az élete, hogy édesapa lett.

Álmomban sem gondoltam volna, hogy az apaság ennyire különleges érzés. A kisfiam rengeteg pluszenergiát ad: ha fáradt vagyok, vagy épp rosszabb napom van, elég csak ránéznem, és azonnal elszáll minden problémám. Ráadásul teljesen olyan, mint én. Tegnap pont láttam egy képet, amit én készítettem róla edzés közben, és van rólam is egy szinte ugyanilyen fotó, nagyjából ugyanebben a korban – elképesztő látni, hogy szinte ugyanaz ismétlődik meg. Anyukám is mindig azt mondja, olyan, mintha újra engem élne át rajta keresztül.

A Fradi védője rajong a családjáért, minden idejét és szeretetét nekik adja, ám újabb gyermeket már nem terveznek.

"Annyira imádom és szeretem, hogy minden figyelmemet és energiámat rá szeretném fordítani. A feleségem is pontosan így gondolja, ezért úgy érezzük, hogy számunkra így teljes a család"

- mondta Botka, akinek kisfia, Endre a Fradiban sportol, de a jelek szerint nem a futballban képzeli el a jövőjét.