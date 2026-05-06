Úgy karambolozott a sofőr, hogy az anyósülésen aludt

Hajmeresztő baleset történt Téten: egy ittas sofőr szó szerint elvesztette az irányítást az autója felett, miután vezetés közben elaludt.

A sofőr épp az anyósülésen aludt, mikor bekövetkezett a baj (Fotó: police.hu)

A 53 éves férfi április 29-én, nem sokkal 20 óra előtt haladt a Győri úton egy Citroënnel, amikor az alkohol hatása miatt egyszerűen kidőlt a volán mögött. A beszámolók szerint a jobb első ülésre dőlt, miközben az autó tovább gurult – irányítás nélkül.

Az anyósülésen aludt az ittas sofőr

A jármű először letért az útról, letarolt egy jelzőtáblát, ezt követően pedig egy étterem pergolájának csapódott, amely kiszakadt a helyéről. A rémálom azonban itt még nem ért véget: a kocsi tovább haladt, míg végül egy szabályosan parkoló autónak ütközve állt meg.

Csak a szerencsén múlt, hogy a balesetsorozatban nem sérült meg senki. A sofőr ellen a Győri Rendőrkapitányság ittas járművezetés miatt indított büntetőeljárást. A rendőrség ismét nyomatékosan figyelmeztet: aki alkoholt fogyaszt, ne üljön volán mögé, mert könnyen ilyen veszélyes helyzeteket idézhet elő – írja a police.hu.