Schóbert Lara visszaszólt a rajongóknak: „Majd a férjemet, ha lesz, megosztom”

Schóbert Lara az Instagramon válaszolt a követői kérdésekre, ahol a kapcsolatáról is ejtett pár szót. Sokszor megemlítette, hogy titokban tartja a párja kilétét, de valahogy a rajongók nem hagyják annyiban a dolgot. Schóbert Lara most visszaszólt.

Schóbert Lara rajongói folyton párja kilétére kiváncsiak

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Schóbert Lara megtartja magának a magánéletét

A fiatal influenszer a Shóbert család legidősebb gyermekeként folyton támadásnak van kitéve az interneten. Sokan azzal piszkálják, hogy a szüleit használta ki a híressé válása során. Lara már számtalan alkalommal bebizonyította, hogy a szülei segítsége nélkül is képes sikereket elérni, a bizonyítékok tisztán láthatóak a tartalomgyártói tevékenységében. S mivel híres, rengeteg követője van, így természetes, hogy az emberek érdeklődnek iránta, de leginkább azokért a dolgokért, amelyek a magánéletébe tartoznak. Jelenleg arra a kérdésre várnak a követők, hogy ki Lara jelenlegi párja.

Nem hagyják békén, ezért odaszólt

Az influenszer már sokszor jelezte, hogy nem szeretné a közösségi médiában mutogatni a párját, épp ezért tűnik indokolatlannak a rajongók kérése arra nézve, hogy mutassa meg szerelmét a nagy világnak. Természetesen teljességgel érthető, ha Lara mellett döntött, hogy nem szeretné, ha magánéletének eme része a nyilvánosság elé kerüljön, ami valószínűleg korábbi tapasztalatokra vezethető vissza. Lara még azzal is megpróbálta csitítani a kedélyeket, hogy diszkrét fotókat osztott meg a párjával, de ahelyett, hogy csillapította volna a követőinek éhségét, sokkal inkább olyan volt, mintha olajat öntött volna a tűzre.

Schóbert Lara az Instagram történetében válaszolt a neki feltett kérdésekre. A kérdések között természetesen párja kilétére is kíváncsiak voltak, és kérték, hogy osszon meg róla egy képet. Lara azonban frappáns válasszal vágott vissza a kíváncsiskodóknak:

Ha van, ha nincs, senkinek semmi köze hozzá, én ezzel nem haknizom. Majd a férjemet, ha lesz, megosztom

- válaszolta, majd zárójelben hozzátette, hogy (talán) - áll a Bors cikkében.