„Várhattak volna!” – Túl hamar döntöttek a válogatott kézisről

Nem túl jó előjelek a kézilabda BL-negyeddöntő előtt. A Szeged megvált Jim Gottfridssontól, ráadásul Bodó Richárdot is eltanácsolják.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.04.28. 19:00
kézilabda bodó richárd kovács péter Szegediek

Két alapemberével is szezon közben közölte a Szeged kézilabdacsapata, hogy nyártól nem számít rájuk. Az időzítés meglepő, hiszen a gárda a Bajnokok Ligája negyeddöntője előtt áll. A Tisza-partiak még sosem szerepeltek a négyes döntőben, erre most kerülhetne sor először. Ezért is furcsa a bejelentés Bodó Richárd és Jim Gottfridsson sorsáról.

BODÓ Richárd
Bodó Richárd tíz év után távozik Szegedről (Fotó: Hegedüs Róbert)

Bodó Richárd sorsdöntő gólokat lőtt

A döntés Bodóval kapcsolatban azért is váratlan, mert a BL-ben a legutóbbi, Kielce elleni idegenbeli visszavágón (32-32) például sorsdöntő gólokat lőtt a lengyeleknek. 

A 20. század legjobb magyar játékosa, Kovács Péter úgy vélte, valamelyest érthető Bodó eltanácsolása, legfeljebb az időzítés a kérdés.

A világon kevés a klasszis bal átlövő, márpedig Ricsi az, sok gólt várnak tőle. Az utóbbi években nem segítette találataival a csapatát, tehát Michael Apelgren edző némi okkal megjegyezte: nem kívánja játszani, és ha a játékos úgy találja jónak, váltson klubot. A szegedi vezetők várhattak volna, ameddig el nem dől a BL-jövőjük

– mondta Kovács a Metropolnak A másik fejlemény még érdekesebb: a svéd Jim Gottfridssonnal a vezetők közölték, mivel nem azt nyújtja, amit várnak tőle, ezért nem tartanak igényt rá.

A skandináv irányító, akit a posztján a világ legjobb játékosának tartok, távozásához Apelgrennek semmi köze, hiszen – mivel ő egyben a svédek szövetségi kapitánya is – meghívta válogatott keretébe. Csakhogy Gottfridsson nem úgy szerepelt Szegeden, amint az tőle elvárható lett volna. Hiába mondta, hogy hároméves szerződésének megfelelően Szegeden akarta befejezni a pályafutását, ez meghiúsult. Aki kiemelt fizetést kap, annak kiemelt játékot kell nyújtania.

Kovácstól megkérdeztük, mekkora az az összeg, amit Gottfridsson keresett, erre csak saccolni tud: idényenként több százezer euróról van szó.

BL-időpontok

A negyeddöntő játéknapjai

Szeged-Magdeburg, szerda, 18:45

Magdeburg-Szeged, május 7., 18:45

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu