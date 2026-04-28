„Várhattak volna!” – Túl hamar döntöttek a válogatott kézisről

Két alapemberével is szezon közben közölte a Szeged kézilabdacsapata, hogy nyártól nem számít rájuk. Az időzítés meglepő, hiszen a gárda a Bajnokok Ligája negyeddöntője előtt áll. A Tisza-partiak még sosem szerepeltek a négyes döntőben, erre most kerülhetne sor először. Ezért is furcsa a bejelentés Bodó Richárd és Jim Gottfridsson sorsáról.

Bodó Richárd tíz év után távozik Szegedről (Fotó: Hegedüs Róbert)

Bodó Richárd sorsdöntő gólokat lőtt

A döntés Bodóval kapcsolatban azért is váratlan, mert a BL-ben a legutóbbi, Kielce elleni idegenbeli visszavágón (32-32) például sorsdöntő gólokat lőtt a lengyeleknek.

A 20. század legjobb magyar játékosa, Kovács Péter úgy vélte, valamelyest érthető Bodó eltanácsolása, legfeljebb az időzítés a kérdés.

A világon kevés a klasszis bal átlövő, márpedig Ricsi az, sok gólt várnak tőle. Az utóbbi években nem segítette találataival a csapatát, tehát Michael Apelgren edző némi okkal megjegyezte: nem kívánja játszani, és ha a játékos úgy találja jónak, váltson klubot. A szegedi vezetők várhattak volna, ameddig el nem dől a BL-jövőjük

– mondta Kovács a Metropolnak A másik fejlemény még érdekesebb: a svéd Jim Gottfridssonnal a vezetők közölték, mivel nem azt nyújtja, amit várnak tőle, ezért nem tartanak igényt rá.

A skandináv irányító, akit a posztján a világ legjobb játékosának tartok, távozásához Apelgrennek semmi köze, hiszen – mivel ő egyben a svédek szövetségi kapitánya is – meghívta válogatott keretébe. Csakhogy Gottfridsson nem úgy szerepelt Szegeden, amint az tőle elvárható lett volna. Hiába mondta, hogy hároméves szerződésének megfelelően Szegeden akarta befejezni a pályafutását, ez meghiúsult. Aki kiemelt fizetést kap, annak kiemelt játékot kell nyújtania.

Kovácstól megkérdeztük, mekkora az az összeg, amit Gottfridsson keresett, erre csak saccolni tud: idényenként több százezer euróról van szó.