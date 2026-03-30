Szoboszlai képtelen hibázni, nem csak futballban varázsol – Videó

Nem csak a futball-labdával bánik elsőrangúan Szoboszlai Dominik. Ez világosan kiderült a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) videójából, amely a szombati Magyarország-Szlovénia (1-0) mérkőzés után került ki az Instagramra.

Szoboszlai Dominik a magyar-szlovén meccs után, a válogatott edzésén nem csak focilabdával varázsolt (Fotó: Tumbász Hédi)

A felvételen labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya egy laza tornatermi edzés során kosárlabdával rúg hárompontost. Szoboszlai jobblábas emelése után a palánkról csont nélkül pattant be a labda a gyűrűbe.

A mesteri találata után a játékostársak elismerése hallatszik, de a honi és külföldi hozzászólók sora sem győzi dicsérni a magyar Liverpool-sztár különleges produkcióját.

Szoboszlai Dominik új sportágat fedezett fel

Többen még az NBA történetének egyik legjobb kosarasához, LeBron Jameshez is hasonlították:

„Talán jobb, mint LeBron”;

„Dominik LeBron”;

„Ez a láb bármire képes, bármilyen labdával”;

„Létrehozott egy új sportágat: a láb-kosárlabdát”;

„Nincs, amit ne tudna belőni”;

„Őrületes képességek”;

„Képtelen hibázni” – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló elismerések Szoboszlai Dominikról, aki ebben a szezonban élete eddigi legjobb formájában játszik: a Liverpoolt 43 tétmeccsen már 12 góllal (köztük 5 szabadrúgásgóllal) és 8 gólpasszal segítette, míg a magyar válogatottban 7/1/4 a mérlege.