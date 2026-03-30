Szoboszlai képtelen hibázni, nem csak futballban varázsol – Videó
A gömbérzék, az gömbérzék. Szoboszlai Dominikot egy másik sportág legendájához hasonlították.
Nem csak a futball-labdával bánik elsőrangúan Szoboszlai Dominik. Ez világosan kiderült a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) videójából, amely a szombati Magyarország-Szlovénia (1-0) mérkőzés után került ki az Instagramra.
A felvételen labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya egy laza tornatermi edzés során kosárlabdával rúg hárompontost. Szoboszlai jobblábas emelése után a palánkról csont nélkül pattant be a labda a gyűrűbe.
A mesteri találata után a játékostársak elismerése hallatszik, de a honi és külföldi hozzászólók sora sem győzi dicsérni a magyar Liverpool-sztár különleges produkcióját.
Szoboszlai Dominik új sportágat fedezett fel
Többen még az NBA történetének egyik legjobb kosarasához, LeBron Jameshez is hasonlították:
„Talán jobb, mint LeBron”;
„Dominik LeBron”;
„Ez a láb bármire képes, bármilyen labdával”;
„Létrehozott egy új sportágat: a láb-kosárlabdát”;
„Nincs, amit ne tudna belőni”;
„Őrületes képességek”;
„Képtelen hibázni” – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló elismerések Szoboszlai Dominikról, aki ebben a szezonban élete eddigi legjobb formájában játszik: a Liverpoolt 43 tétmeccsen már 12 góllal (köztük 5 szabadrúgásgóllal) és 8 gólpasszal segítette, míg a magyar válogatottban 7/1/4 a mérlege.
A magyar válogatott kedden (19.00, tv: M4 Sport) szintén a Puskás Arénában, Görögország ellen folytatja a felkészülési mérkőzések sorát.
