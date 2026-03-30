Szoboszlai képtelen hibázni, nem csak futballban varázsol – Videó

A gömbérzék, az gömbérzék. Szoboszlai Dominikot egy másik sportág legendájához hasonlították.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.30. 14:45
Nem csak a futball-labdával bánik elsőrangúan Szoboszlai Dominik. Ez világosan kiderült a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) videójából, amely a szombati Magyarország-Szlovénia (1-0) mérkőzés után került ki az Instagramra.

Szoboszlai Dominik a magyar-szlovén meccs után, a válogatott edzésén nem csak focilabdával varázsolt         (Fotó: Tumbász Hédi)

A felvételen labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya egy laza tornatermi edzés során kosárlabdával rúg hárompontost. Szoboszlai jobblábas emelése után a palánkról csont nélkül pattant be a labda a gyűrűbe.

A mesteri találata után a játékostársak elismerése hallatszik, de a honi és külföldi hozzászólók sora sem győzi dicsérni a magyar Liverpool-sztár különleges produkcióját. 

Többen még az NBA történetének egyik legjobb kosarasához, LeBron Jameshez is hasonlították:

„Talán jobb, mint LeBron”;

„Dominik LeBron”;

„Ez a láb bármire képes, bármilyen labdával”;

„Létrehozott egy új sportágat: a láb-kosárlabdát”;

„Nincs, amit ne tudna belőni”;

„Őrületes képességek”;

„Képtelen hibázni” – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló elismerések Szoboszlai Dominikról, aki ebben a szezonban élete eddigi legjobb formájában játszik: a Liverpoolt 43 tétmeccsen már 12 góllal (köztük 5 szabadrúgásgóllal) és 8 gólpasszal segítette, míg a magyar válogatottban 7/1/4 a mérlege.

A magyar válogatott kedden (19.00, tv: M4 Sport) szintén a Puskás Arénában, Görögország ellen folytatja a felkészülési mérkőzések sorát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
