„Dominik, gyere ide!” – kérte egy kislány, majd mosolyt csalt Szoboszlai arcára

Nem mindennapi meglepetésben volt része a magyar–szlovén meccs után: Szoboszlai Dominik arcára egy kislány csalt mosolyt a Puskás Arénában.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.29. 18:30
Szoboszlai Dominik egy kisgyereknek ajándékozta a mezét a szombati Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzés után, de a csapatkapitányt is meglepte valaki. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány csapata 1-0-ás győzelmet aratott a Puskás Arénában, a lefújás után pedig a játékosok kimentek pacsizni a szurkolókkal.

Nem mindennapi meglepetésben volt része a magyar–szlovén meccs után Szoboszlai Dominiknek (Fotó: TumbaszHedi)

Szoboszlai Dominiknek nem volt könnyű a választás, amikor arról döntött, melyik gyermeket lepi meg a szlovénok ellen viselt mezével. Azonban egy kislány nem kéréssel, hanem ajándékkal fordult a csapatkapitány felé.

Dominik, gyere ide az ajándékodért!

– írta egy transzparensre a kislány. Ezen a Szoboszlait ábrázoló rajz mellett egy Borka, egy Dominik és egy Aliz feliratú karkötő is feltűnt.

Szoboszlai Dominik arcára egy kislány csalt mosolyt a Puskás Arénában (Fotó: TumbaszHedi)

A Puskás Arénában készült fotók tanúsága szerint a kislánynak sikerült mosolyt csalnia a magyar válogatott csapatkapitányának arcára a kézzel készített ajándékkal – melyet Szoboszlai örömmel fogadott el.

A focista örömmel fogadta el az ajándékot (Fotó: TumbaszHedi)

 

 

 

