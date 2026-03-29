„Dominik, gyere ide!” – kérte egy kislány, majd mosolyt csalt Szoboszlai arcára

Szoboszlai Dominik egy kisgyereknek ajándékozta a mezét a szombati Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzés után, de a csapatkapitányt is meglepte valaki. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány csapata 1-0-ás győzelmet aratott a Puskás Arénában, a lefújás után pedig a játékosok kimentek pacsizni a szurkolókkal.

Szoboszlai Dominiknek nem volt könnyű a választás, amikor arról döntött, melyik gyermeket lepi meg a szlovénok ellen viselt mezével. Azonban egy kislány nem kéréssel, hanem ajándékkal fordult a csapatkapitány felé.

Dominik, gyere ide az ajándékodért!

– írta egy transzparensre a kislány. Ezen a Szoboszlait ábrázoló rajz mellett egy Borka, egy Dominik és egy Aliz feliratú karkötő is feltűnt.

A Puskás Arénában készült fotók tanúsága szerint a kislánynak sikerült mosolyt csalnia a magyar válogatott csapatkapitányának arcára a kézzel készített ajándékkal – melyet Szoboszlai örömmel fogadott el.