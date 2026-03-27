Szoboszlai reakciója vitt mindent, csapattársa haja poén tárgya lett

Szoboszlai Dominik hétfőn érkezett meg a telki edzőközpontba, hogy a válogatottal készüljön a szombati, Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésre. A csapatkapitány érkezése ismét beszédtémát szolgáltatott, hiszen Lamborghinivel gurult be a főhadiszállásra, és az öltözéke sem maradt észrevétlen. Közben több liverpooli csapattársa is elhagyta Angliát, hogy saját nemzeti csapatával készüljön. Alexis Mac Allister Argentínába utazott, az ő megjelenése pedig Szoboszlai figyelmét sem kerülte el.

Szoboszlai Dominik (balra) nem hagyta szó nélkül Mac Allister új frizuráját (Fotó: Image Photo Agency)

Szoboszlai kiröhögte Mac Allistert

Az argentin világbajnok középpályás, Alexis Mac Allister meglepő külsővel jelent meg az edzőtáborban. Míg Liverpoolban hosszabb hajjal játszott, ezúttal úgy döntött, változtat a megjelenésén, és szinte teljesen kopaszra vágatta a haját. A friss képeket látva azonban úgy tűnik, maga sem teljesen elégedett az eredménnyel, a reakciók alapján pedig a szurkolókat is váratlanul érte a váltás.

Szoboszlai Dominik sem ment el szó nélkül csapattársa új frizurája mellett: a poszt alá több nevetős emojit kommentelt, jelezve, hogy ő is mosolyogva fogadta a változást. A reakciók között ugyanakkor néhány szívecskés szemű emoji is feltűnt, így a csipkelődés mellett azért a jó hangulat és a baráti viszony is egyértelműen megmutatkozott.

Az argentin válogatott szombaton, magyar idő szerint hajnali negyed 1-től fogadja Mauritániát. Ugyanezen a napon (18:00, Tv: M4 Sport) Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott Szlovéniával találkozik hazai pályán a Puskás Arénában.