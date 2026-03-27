Szoboszlai reakciója vitt mindent, csapattársa haja poén tárgya lett
Nemcsak a magyar válogatott csapatkapitánya került a rajongók figyelmének középpontjába. Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Alexis Mac Allister is különös megjelenésével hívta fel magára a figyelmet.
Szoboszlai Dominik hétfőn érkezett meg a telki edzőközpontba, hogy a válogatottal készüljön a szombati, Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésre. A csapatkapitány érkezése ismét beszédtémát szolgáltatott, hiszen Lamborghinivel gurult be a főhadiszállásra, és az öltözéke sem maradt észrevétlen. Közben több liverpooli csapattársa is elhagyta Angliát, hogy saját nemzeti csapatával készüljön. Alexis Mac Allister Argentínába utazott, az ő megjelenése pedig Szoboszlai figyelmét sem kerülte el.
Szoboszlai kiröhögte Mac Allistert
Az argentin világbajnok középpályás, Alexis Mac Allister meglepő külsővel jelent meg az edzőtáborban. Míg Liverpoolban hosszabb hajjal játszott, ezúttal úgy döntött, változtat a megjelenésén, és szinte teljesen kopaszra vágatta a haját. A friss képeket látva azonban úgy tűnik, maga sem teljesen elégedett az eredménnyel, a reakciók alapján pedig a szurkolókat is váratlanul érte a váltás.
Szoboszlai Dominik sem ment el szó nélkül csapattársa új frizurája mellett: a poszt alá több nevetős emojit kommentelt, jelezve, hogy ő is mosolyogva fogadta a változást. A reakciók között ugyanakkor néhány szívecskés szemű emoji is feltűnt, így a csipkelődés mellett azért a jó hangulat és a baráti viszony is egyértelműen megmutatkozott.
Az argentin válogatott szombaton, magyar idő szerint hajnali negyed 1-től fogadja Mauritániát. Ugyanezen a napon (18:00, Tv: M4 Sport) Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott Szlovéniával találkozik hazai pályán a Puskás Arénában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre