Bognár György az MLSZ szabálya miatt hozott komoly döntést Pakson

Január 24. után ismét bajnokit nyert a Paks, és mint Csernyánszki Norbert kapusedzőtől megtudtuk, az MTK elleni sikerhez egy váratlan döntés is kellett. A meccs előtti napokban Bognár György vezetőedzővel cserélt eszmét arról, hogy Kovácsik Ádám „rovására” az MLSZ fiatal-szabályának eleget téve Gyetvánt Márkot kellene kapuba állítani. Mint ismert, a szabály betartásához az kell, hogy legyen a pályán egy 21 éves labdarúgó. Most Gyetván töltötte be ezt a szerepet.

Remekül mutatkozott be a Paks fiatal kapusa – képünkön sárgában (Fotó: Barbara Gabriella)

Csernyánszky is elismerte, remekül sült el Gyetván NB I-es bemutatkozása.

Jeleztem Gyurinak, hogy Kovácsik kiváló formának örvend, de végül el kellett fogadni a kapuscserét, hiszen a Paks költségvetésében jelentékeny helyet foglal el a szövetségtől befolyó összeg. Mi tagadás, némileg izgultam én is, Márk is, de végül jól jöttünk ki a bemutatkozásából, hiszen a csapat nyert 2-0-ra az Új Hidegkuti-stadionban

– magyarázta Csernyánszki, aki aktív játékosként négy magyar bajnoki címre büszke. Kapusedzőként Pakson Szappanos Péter, Kovácsik és Simon Barnabás után immár a negyedik játékossal igazolta, hogy értője a mesterségének. Gyetván Egerben kezdett futballozni, útja az MTK-n és a Honvédon keresztül vezetett Paksra 2025 januárjában, s most mutatkozott be a labdarúgó-NB I-ben.

Mentális értelemben és fizikai paramétereivel sincs kifogás, bár 2-3 hasznos kilót fel kell szednie magára. E téren az erőnléti edzőnknek lesz feladata

– emelte ki a szakember, aki különleges módszerrel edzi kapusait, ezzel az eljárással másfél évtizede ismerkedett meg. Az úgynevezett „bosu” szisztéma előnyét az amerikai űrhajósok is élvezik. Főként az egyensúly javítása a cél.

Fejlődnie kell a Paks kapusának

Gyuri azt kérte tőlem, hogy a most következő válogatott szünetben Gyetván kapukirúgásainak minőségén javítsak. A reflexeivel nincs gond, akadt egy olyan kiemelkedő hárítása az MTK ellen, amire csettintettem. Egy szélről érkező labdát helytelenül érintett, de jobb lábbal rögvest korrigált. «Ez igen, fiú!», így gratuláltam neki a 90 perc végén, valóban jeles debütálás volt, a többiről a szorgalma (is) dönt

– tette hozzá a kiváló szakember.