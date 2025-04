Fia gyilkos passzaitól retteghet az NB I sztáredzője

Pikáns meccs a labdarúgó NB I. 27. fordulójának rangadója. Az MTK-Paks összecsapáson (péntek, 20.30, Tv: M4 Sport) a bajnoki címért is harcoló vendégek vezetőedzője miatt lesz érdekes. Az idehaza sztártréner Bognár György korábbi csapata - játékosként és a kispadon is szolgálta az MTK-t - ellen készül, sőt, a riválisnál futballozik egyik fia, István is.

Bognár György jelenleg dobogós a Pakssal Fotó: Árvai Károly

Bognár utoljára három éve vezette az MTK-t, onnan tért vissza Paksra. Emlékeiben főleg ottani játékoskorszaka maradt meg.

Gyuri csak néha nosztalgiázik, de akkor is inkább az MTK-nál eltöltött emlékezetes játékos-pályafutása sztorijai közül válogat. Úgy vélem, edzőként azt a fejezetét lezárta.

– mondta a Metropolnak Gévay Zsolt, a paksiak másodedzője.

Az MTK a Bognárt egykor váltó Horváth Dávid vezetésével a 4. helyen tanyázik a tabellán. Márpedig a fővárosiak fazonszabásza Bognár István, azaz Stefi, aki fájdíthatja édesapja fejét…Vajon a mester tart-e karmester István pengés megoldásaitól?

Azt felesleges lenne tagadni, hogy Stefi „gyilkos átadásai” rendre pontosak, ha pedig igazán eltalálja a labdát... A kis Bognárból tehát alaposan fel kell készülni, viszont a két Molnár, Ádin és Rajmund megoldásai szintén veszélyesek.

- véli Gévay, aki érdekességként megemlítette: annak idején, még paksi játékos korában Bognár István átadásából lőtt gólt az Újpestnek.

