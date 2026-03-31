Ebből baj lehet, Szoboszlai nem pihenhetett a görögök ellen

Nem született gól az esztendő második válogatott meccsén. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a magyar-görög találkozót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 20:51
Módosítva: 2026.03.31. 20:52
Szlovénia legyőzése után Görögország ellen folytathatta jó idei sorozatát a magyar labdarúgó-válogatott. A kezdőcsapat egy helyen változott, Marco Rossi szövetségi kapitány Lukács Dániel helyett Redzic Damirt küldte harcba, s természetesen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is kezdett a magyar-görög meccsen. Az első félidő izgalmas perceket hozott, mindkét kapu előtt voltak lehetőségek, gól azonban nem született.

Szoboszlai Dominik a magyar-görög meccsen is a válogatott karmestere volt Fotó: TumbaszHedi

A folytatásban nem lankadt a játék, voltak gólt ígérő helyzetek. A 77. percben, akárcsak szombaton csereként megérkezett a szlovénok ellen betaláló Schön Szabolcs.

Magyar-görög: Szoboszlai nem kért cserét

A meccsen nem született gól, s ezúttal Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt. Korábban Arne Slot liverpooli edző azt kérte, ha lehet, akkor kapjanak kisebb pihenőt focistái a válogatott meccseken. Marco Rossi szövetségi kapitány a szlovénok ellen a 87. percben hívta le Szoboszlait, aki most végig a pályán volt. Vajon reagál majd erre a Liverpool mestere?

 

