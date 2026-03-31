„Fentről segített” – Elhunyt edzőjük emléke köti össze a magyar válogatott hőseit

Közös pont Schön Szabolcs és Szűcs Tamás életében. A magyar válogatott nyerőembere és újonca is sokat köszönhet a néhai Isa Gábornak.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.31. 12:00
A magyar válogatott cseréi közül a visszatérő Schön Szabolcs győztes góllal vette ki a részét a szombati, Szlovénia elleni (1-0) felkészülési meccsből, Szűcs Tamás pedig a bemutatkozását ünnepelhette a Marco Rossi szövetségi kapitány dirigálta nemzeti csapatban. A Győri ETO szélsőjének és a Debreceni VSC középpályásának múltjában közös pont a kispesti akadémia, ott is a nevelőedzőjük, a szinte napra pontosan öt éve elhunyt Isa Gábor.

Schön Szabolcs csereként beállva volt a magyar válogatott nyerőembere Szlovénia ellen        Fotó: Tumbász Hédi 

Az U15-ös korosztályban remek futballisták sorát nevelt utánpótlás-szakember halálát 2021. március 29-én koronavírus-fertőzés szövődménye okozta.


Isa Gábor segítette a magyar válogatott új csillagait

„Schön Szabolcs első válogatott góljával vertük Szlovéniát, és bemutatkozott egykori akadémistánk, Szűcs Tamás is! Volt kollégánk emlékének, Isa Gábornak ajánljuk a győzelmet, Szabi és Tomi is volt a játékosa Kispesten! Gratulálunk a győzelemhez a csapatnak és Marco Rossi kapitánynak!”

– fűzték hozzá a Honvéd partnerklub-programjának Facebook-oldalán.

Gabi bá fentről segített

– kommentálta a bejegyzést a válogatott gólszerzőjének édesanyja, Schönné Elbert Viktória.

Nagyon nagy lökés adott a pályafutásomnak. Ki merem jelenteni, hogy ő volt a leges-leges-legjobb edzőm.

Mindig mondta, hogy egyszer profi játékos leszek, és külföldön is szeretne majd látni engem. Sajnálom, hogy ez már nem lehet így, mert eltávozott közülünk. De amit mindig mondott, hogy egyszer egy nagy csapatba kerüljek, azt érte is meg fogom valósítani” – mondta Schön Szabolcs a rászoruló futballista-növendékek segítésére létrehozott Isa Gábor Alapítvány honlapján megtekinthető emlékvideóban.

A Honvéd tavaly decemberben, hagyományteremtő céllal rendezte meg az első Isa Gábor Emléktornát.

A magyar válogatott legközelebb kedden (19.00, tv: M4 Sport) Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

A Magyarország-Szlovénia (1-0) meccs összefoglalója:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
