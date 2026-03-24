„Ha a gyermekem előbb halna meg, mint én” – megrázó vallomást tett az exkapitány

A tragédiák az élet részei. Lothar Matthäus megfogalmazta legnagyobb félelmét.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.24. 12:30
Egyre gyakrabban gondol a halálra a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Lothar Matthäus számára viszont a legrosszabb az lenne, ha az egyik gyermeke előbb halna meg, mint ő.

Lothar Matthäus megfogalmazta legnagyobb félelmét (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Már nincs csúcsformában Matthäus, de még mindig nagyon fontos számára az aktív életmód. Sokat sportol, hetente öt-hat alkalommal stabilizáló gyakorlatokat és állóképességi futást végez. 65 évesen mégis gyakrabban gondol a halálra, erről a német Bildnek adott interjúban beszélt, amit a Mandiner idézett. 

Lothar Matthäus legnagyobb félelme

A tragédiák az élet részei: Andreas Brehme és Franz Beckenbauer halála, és a saját családomból is meghaltak emberek

– fogalmazott az egykori szövetségi kapitány, aki legnagyobb félelmét is megfogalmazta: 

A legrosszabb az lenne számomra, ha az egyik gyermekem előbb halna meg, mint én.

Lothar Matthäus 2004 és 2005 között volt a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 28 mérkőzésen 11 győzelem, 8 döntetlen és 9 vereség a mérlege.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
