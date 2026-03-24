„Ha a gyermekem előbb halna meg, mint én” – megrázó vallomást tett az exkapitány

Egyre gyakrabban gondol a halálra a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Lothar Matthäus számára viszont a legrosszabb az lenne, ha az egyik gyermeke előbb halna meg, mint ő.

Már nincs csúcsformában Matthäus, de még mindig nagyon fontos számára az aktív életmód. Sokat sportol, hetente öt-hat alkalommal stabilizáló gyakorlatokat és állóképességi futást végez. 65 évesen mégis gyakrabban gondol a halálra, erről a német Bildnek adott interjúban beszélt, amit a Mandiner idézett.

A tragédiák az élet részei: Andreas Brehme és Franz Beckenbauer halála, és a saját családomból is meghaltak emberek

– fogalmazott az egykori szövetségi kapitány, aki legnagyobb félelmét is megfogalmazta:

A legrosszabb az lenne számomra, ha az egyik gyermekem előbb halna meg, mint én.

Lothar Matthäus 2004 és 2005 között volt a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 28 mérkőzésen 11 győzelem, 8 döntetlen és 9 vereség a mérlege.