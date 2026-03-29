Gróf Dávid szép emléket őriz Orbán Viktor miniszterelnökről

Mindig szívesen gondolt vissza arra az időszakra a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid, amikor közös fotó készült róla, az édesapjáról, Gróf Attiláról és Orbán Viktor miniszterelnökről.

Orbán Viktor és Gróf Dávid közös fotója

Néha előveszem ezt a fotót, 12-13 éves lehettem. Édesapám egy csapatban játszott az akkor először regnáló miniszterelnök úrral

– mesélte egy TikTok-videóban Gróf Dávid, akinek az egyik edzésen még gólt is rúgott Orbán Viktor.

Édesapám csapattársa volt, de persze szeretett ő is kint maradni edzésen után – úgy, ahogy én is a mai napig igazából kint maradok. És szeretek csinálni ilyen kis pluszt. Akkor én voltam a kis lelkes fiatal kapus, úgyhogy én álltam be sokszor a lövéseire

– emlékezett vissza szép emlékként a több mint 20 évvel ezelőtt történtekre Gróf.

A Ferencváros kapusa elmesélte, Orbán Viktor a csapat öltözőjében sem viselkedett máshogy, mint a többiek.

Ő is egy játékos volt a csapatban

– tette hozzá Gróf Dávid, akinek szavait a Bors idézte.