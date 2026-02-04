Varga Barnabáson ámul a világ, a legjobbak között a helye
Az utóbbi öt évben csak húsz labdarúgó szerzett több gólt nála. Varga Barnabás évek óta a világ legjobb csatáraival vetekedik.
Varga Barnabás a 21. helyen szerepel azon az összesítésen, amelyet az IFFHS tett közzé az elmúlt fél évtized (2021. január 1.–2025. december 31.) legeredményesebb labdarúgóiról – jelentette az Origo.
A nemzetközi statisztikai szervezet a bajnoki, a hazai, a nemzetközi kupás és a válogatott mérkőzéseken szerzett gólokat összegezte. Varga Barnabás ebben az időszakban 132 gólig jutott.
Varga Barnabás 21. az utóbbi fél évtized góllövőlistáján
Évenkénti bontásban 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, 2025-ben pedig 34 találatot szerzett a Paks és a Ferencváros korábbi kiválósága, aki jelenleg a görög AEK Athént erősíti (a hétvégén már ott is elkezdte a gólgyártást).
A rangsort Kylian Mbappé vezeti 264 góllal, mögötte Erling Haaland (251) és Harry Kane (237) következik. A legjobb hatba még Robert Lewandowski (212), Cristiano Ronaldo (201) és Lionel Messi (181) fért be.
Az utóbbi öt év legeredményesebb gólszerzői:
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 264 gól
- Erling Haaland (norvég, Manchester City) 251
- Harry Kane (angol, Bayern München) 237
- Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona) 212
- Cristiano Ronaldo (portugál, Al-Nasszr) 201
- Lionel Messi (argentin, Inter Miami) 181
- Bérgson (brazil, Johor Darul Ta’zim) 178
- Garbhan Coughlan (ír, Cashmere Technical) 172
- Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) 162
- Karim Benzema (francia, Al-Hilal) 156
- Ajúb El-Kabi (marokkói, Olimpiakosz) 154
- Lautaro Martínez (argentin, Internazionale) 154
- Victor Osimhen (nigériai, Galatasaray) 150
- Michael Olunga (kenyai, Al-Arabi) 149
- Vangelisz Pavlidisz (görög, Benfica) 146
- Jonathan David (kanadai, Juventus) 136
- Kodjo Fo-Doh Laba (togói, Al-Ain) 136
- Julián Álvarez (argentin, Atlético Madrid) 135
- Hulk (brazil, Atlético Mineiro) 135
- Mehdi Taremi (iráni, Olimpiakosz) 133
- Varga Barnabás (magyar, AEK Athén) 132
- Pedro (brazil, Flamengo) 130
- Nemanja Bilbija (bosznia-hercegovinai, Zrinjski Mostar) 128
- Eran Zahavi (izraeli, visszavonult) 125
- Denis Bouanga (gaboni, Los Angeles FC) 125
