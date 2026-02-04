Varga Barnabáson ámul a világ, a legjobbak között a helye

Varga Barnabás a 21. helyen szerepel azon az összesítésen, amelyet az IFFHS tett közzé az elmúlt fél évtized (2021. január 1.–2025. december 31.) legeredményesebb labdarúgóiról – jelentette az Origo.

Varga Barnabás az utóbbi öt év 21. legeredményesebb gólszerzője Fotó: Facebook/aek.fc.official

A nemzetközi statisztikai szervezet a bajnoki, a hazai, a nemzetközi kupás és a válogatott mérkőzéseken szerzett gólokat összegezte. Varga Barnabás ebben az időszakban 132 gólig jutott.

Évenkénti bontásban 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, 2025-ben pedig 34 találatot szerzett a Paks és a Ferencváros korábbi kiválósága, aki jelenleg a görög AEK Athént erősíti (a hétvégén már ott is elkezdte a gólgyártást).

A rangsort Kylian Mbappé vezeti 264 góllal, mögötte Erling Haaland (251) és Harry Kane (237) következik. A legjobb hatba még Robert Lewandowski (212), Cristiano Ronaldo (201) és Lionel Messi (181) fért be.