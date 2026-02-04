RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabáson ámul a világ, a legjobbak között a helye

Az utóbbi öt évben csak húsz labdarúgó szerzett több gólt nála. Varga Barnabás évek óta a világ legjobb csatáraival vetekedik.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.02.04. 20:14
Varga Barnabás a 21. helyen szerepel azon az összesítésen, amelyet az IFFHS tett közzé az elmúlt fél évtized (2021. január 1.–2025. december 31.) legeredményesebb labdarúgóiról – jelentette az Origo.

Varga Barnabás, az AEK Athén csatára
Varga Barnabás az utóbbi öt év 21. legeredményesebb gólszerzője Fotó: Facebook/aek.fc.official

A nemzetközi statisztikai szervezet a bajnoki, a hazai, a nemzetközi kupás és a válogatott mérkőzéseken szerzett gólokat összegezte. Varga Barnabás ebben az időszakban 132 gólig jutott. 

Varga Barnabás 21. az utóbbi fél évtized góllövőlistáján

Évenkénti bontásban 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, 2025-ben pedig 34 találatot szerzett a Paks és a Ferencváros korábbi kiválósága, aki jelenleg a görög AEK Athént erősíti (a hétvégén már ott is elkezdte a gólgyártást).

A rangsort Kylian Mbappé vezeti 264 góllal, mögötte Erling Haaland (251) és Harry Kane (237) következik. A legjobb hatba még Robert Lewandowski (212), Cristiano Ronaldo (201) és Lionel Messi (181) fért be.

Az utóbbi öt év legeredményesebb gólszerzői:

  1. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 264 gól
  2. Erling Haaland (norvég, Manchester City) 251
  3. Harry Kane (angol, Bayern München) 237
  4. Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona) 212
  5. Cristiano Ronaldo (portugál, Al-Nasszr) 201
  6. Lionel Messi (argentin, Inter Miami) 181
  7. Bérgson (brazil, Johor Darul Ta’zim) 178
  8. Garbhan Coughlan (ír, Cashmere Technical) 172
  9. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) 162
  10. Karim Benzema (francia, Al-Hilal) 156
  11. Ajúb El-Kabi (marokkói, Olimpiakosz) 154
  12. Lautaro Martínez (argentin, Internazionale) 154
  13. Victor Osimhen (nigériai, Galatasaray) 150
  14. Michael Olunga (kenyai, Al-Arabi) 149
  15. Vangelisz Pavlidisz (görög, Benfica) 146
  16. Jonathan David (kanadai, Juventus) 136
  17. Kodjo Fo-Doh Laba (togói, Al-Ain) 136
  18. Julián Álvarez (argentin, Atlético Madrid) 135
  19. Hulk (brazil, Atlético Mineiro) 135
  20. Mehdi Taremi (iráni, Olimpiakosz) 133
  21. Varga Barnabás (magyar, AEK Athén) 132
  22. Pedro (brazil, Flamengo) 130
  23. Nemanja Bilbija (bosznia-hercegovinai, Zrinjski Mostar) 128
  24. Eran Zahavi (izraeli, visszavonult) 125
  25. Denis Bouanga (gaboni, Los Angeles FC) 125

 

