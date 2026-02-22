Kerkez Milost kihagyták, óriási változás történt a Liverpoolnál

Szoboszlai Dominiknak esélye van arra, hogy nagy megtiszteltetés érje a Liverpool FC-nél: a felkerült arra a 250 fős listára, amelyből a szurkolók megszavazhatják az angol sztárklub sikerekben gazdag történetének 100 legjobb futballistáját. A Premier League címvédőjének másik magyar válogatott kerettagja, Kerkez Milos ellenben hiába lendült az utóbbi hetekben bomba formába, a tavaly nyári szerződtetése óta még nem tehetett le annyit az asztalra, hogy számításba vegyék a nagyszabású voksoláson.

Kerkez Milos még nem, de Szoboszlai Dominik (jobbra) bekerülhet a Liverpool 134 éves történelmének 100 legjobbja közé Fotó: Getty Images

A liverpooliak legutóbb 2013-ban szavazhatták meg az 1892 óta íródó klubtörténet 100 legjobb játékosát, de most újra eljött ennek az ideje. Azóta többek között kétszer bajnoki címet (2020, 2025), egyszer-egyszer Bajnokok Ligáját, európai szuperkupát, klubvilágbajnokságot (egyaránt 2019), illetve FA-kupát és angol szuperkupát (2022), kétszer Ligakupát (2022, 2024) nyertek a Vörösök. Az újabb sikerekben főszerepet vállalt labdarúgók közül 37-et – köztük tehát a tavalyelőtt Ligakupa-győztes, tavaly pedig első magyarként Premier League-bajnok, jövőbeli csapatkapitányként kezelt Szoboszlait – tartottak méltónak arra, hogy a 13 évvel ezelőtti szavazáshoz képest, újonnan bekerüljenek a 250 fős névsorba (erről a voksolók fejenként 25 futballistát választhatnak ki a nyáron kihirdetendő top 100-ba). Kerkeznek erre még várnia kell, remélhetőleg a következő hasonló kiírásig begyűjtve pár trófeát a Pool erősségként.

Kerkez Milosra nem, de Fradi-játékosra szavazhatnak

A névsor új tagjai közül Szoboszlai mellett Trent Alexander-Arnold, Conor Bradley, Kosztasz Cimikasz, Luis Díaz, Harvey Elliott, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Caoimhin Kelleher, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister Darwin Núnez, Jarell Quansah és Endo Vataru a 2025-ös bajnokcsapat tagjaiként kerültek fel a listára, csakúgy, mint posztumusz a tavaly autóbalesetben elhunyt Diogo Jota.

Kerkezék jelenlegi csapattársai közül a Poollal már kétszeres bajnoknak és BL-győztesnek is mondhatja magát Alisson Becker, Joe Gomez, Curtis Jones, Andy Robertson, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk. Rajtuk kívül még Thiago Alcantara, Fabinho, Roberto Firmino, Adam Lallana, Dejan Lovren, Sadio Mané, Joel Matip, Simon Mignolet, James Milner, Takumi Minamino, Alberto Moreno, Divock Origi, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri és Georginio Wijnaldum is új a listán – hasonlóan a ma már a Fradiban légióskodó Naby Keitához, aki 2018-tól 2023-ig játszott a Liverpoolban, és ez idő alatt hét fontos trófeát, köztük egy-egy bajnoki és BL-címet nyert.