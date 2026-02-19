RETRO RÁDIÓ

Kiszivárgott a terv Szoboszlai fizetéséről, Virgil van Dijk nem maradt csendben

Virgil van Dijk félreérthetetlenül üzent a főnökeiknek. Szoboszlai Dominik lehet a fontos tisztség örököse.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.02.19. 19:00
szoboszlai dominik csapatkapitány virgil van dijk liverpool premier league

Immár harmadik éve – Jordan Henderson 2023-as távozása óta – Virgil van Dijk a Liverpool labdarúgóinak csapatkapitánya. A 34 éves, 2018 óta a Vörösöket szolgáló, de idén feltűnően sok hibával játszó holland klasszis vélhetően a szerződése jövő nyári lejártáig marad az Anfielden. Hogy a védelem tengelyében ki lesz a méltó utóda, egyelőre nem tudni, de az egyre inkább körvonalazódik, hogy a karszalagot Szoboszlai Dominik veheti majd át tőle.

Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik (jobbra)
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik (jobbra) jó úton jár, hogy megörökölje tőle a Liverpool csapatkapitányi tisztségét        Fotó: DeFodi Images

Erről maga Van Dijk beszélt, amikor arról kérdezték, hogy szerinte magyar csapattársa megfelel-e a különösen fontos szerepkör betöltésének.

– Hogy ő lesz-e a jövő kapitánya? Ez a menedzser döntése. De (Szoboszlai Dominik) nyilvánvalóan nagyon jó játékos. 

Olyasvalaki, aki szerintem képes megtenni a következő lépést, hogy ennek a csapatnak a vezére legyen. Ez azzal kezdődik, hogy követendő példát mutat, és ő ebben a szezonban meg is tette ezt már eddig is. 

De emellett sok már tényező is fontos. Van még miben fejlődnie, de ez szerintem jó dolog. Remélhetőleg nagyon fontos szerepet fog betölteni a Liverpoolban az elkövetkező években – mondta Szoboszlairól és a jövőben várhatóan még a mostaninál is hangsúlyosabb szerepéről a Liverpool jelenlegi csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik mindent megkap, amire vágyhat

A belé vetett bizalom és az ő mindig motiváló felelősség éppen manapság lehet különösen fontos Szoboszlai Dominik számára, amikor egyes hírek szerint kétségessé vált a hosszú távú maradása a Poolnál. A 2023-ban kötött szerződése ugyan még 2,5 évig az Anfieldre köti, de annak feltételei nem illeszkednek ahhoz, hogy ebben a szezonban az angol bajnokcsapat meghatározó húzóemberévé, legfontosabb és egyik legeredményesebb játékosává lépett elő. A minap kiderült, hogy a liverpooli vezetők ragaszkodnak a várhatóan még nyárig nyélbe üthető szerződéshosszabbításában és -módosításában; a rá ácsingózó Real Madrid érdeklődése dacára biztosak a hosszú távú maradásában. Ezért minden kívánságát igyekeznek teljesíteni – ami nem „csak” a jelenlegi fizetése akár 2,5-szeresére rúgó, heti 300 ezer fontos (130 millió forint) gázsit jelentheti számára, hanem a világ egyik legnagyobb futballklubjának csapatkapitányi tisztségét is.

Szoboszlai Dominikot 2,5 éve 70 millió euróért (27 milliárd forint) vásárolta ki a Liverpool a lipcsei szerződéséből. Azóta 129 tétmeccsen 25 gól és 21 gólpassz a mérlege (az idei, kimagasló szezonjában: 35/10/7), és megnyerte a Vörösökkel a Premier League tavalyi bajnoki címét, illetve a 2024-es angol Ligakupát.

A Liverpool legközelebb vasárnap (15.00, tv: Match 4) a Nottingham Forest vendégeként játszik az angol bajnokság 27. fordulójában.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 58 pont (27 meccs)
  2. Manchester City 53
  3. Aston Villa 50
  4. Manchester United 45
  5. Chelsea 44
  6. Liverpool 42
@metropol.napilap

Hazugság terjed Szoboszlai Dominikról Mesterséges intelligenciával szerkesztett kép terjed az interneten Szoboszlai Dominikról. #metropol #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarorszag #irorszag #mestersegesintelligencia

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu