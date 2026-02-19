Kiszivárgott a terv Szoboszlai fizetéséről, Virgil van Dijk nem maradt csendben

Immár harmadik éve – Jordan Henderson 2023-as távozása óta – Virgil van Dijk a Liverpool labdarúgóinak csapatkapitánya. A 34 éves, 2018 óta a Vörösöket szolgáló, de idén feltűnően sok hibával játszó holland klasszis vélhetően a szerződése jövő nyári lejártáig marad az Anfielden. Hogy a védelem tengelyében ki lesz a méltó utóda, egyelőre nem tudni, de az egyre inkább körvonalazódik, hogy a karszalagot Szoboszlai Dominik veheti majd át tőle.

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik (jobbra) jó úton jár, hogy megörökölje tőle a Liverpool csapatkapitányi tisztségét Fotó: DeFodi Images

Erről maga Van Dijk beszélt, amikor arról kérdezték, hogy szerinte magyar csapattársa megfelel-e a különösen fontos szerepkör betöltésének.

– Hogy ő lesz-e a jövő kapitánya? Ez a menedzser döntése. De (Szoboszlai Dominik) nyilvánvalóan nagyon jó játékos.

Olyasvalaki, aki szerintem képes megtenni a következő lépést, hogy ennek a csapatnak a vezére legyen. Ez azzal kezdődik, hogy követendő példát mutat, és ő ebben a szezonban meg is tette ezt már eddig is.

De emellett sok már tényező is fontos. Van még miben fejlődnie, de ez szerintem jó dolog. Remélhetőleg nagyon fontos szerepet fog betölteni a Liverpoolban az elkövetkező években – mondta Szoboszlairól és a jövőben várhatóan még a mostaninál is hangsúlyosabb szerepéről a Liverpool jelenlegi csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik mindent megkap, amire vágyhat

A belé vetett bizalom és az ő mindig motiváló felelősség éppen manapság lehet különösen fontos Szoboszlai Dominik számára, amikor egyes hírek szerint kétségessé vált a hosszú távú maradása a Poolnál. A 2023-ban kötött szerződése ugyan még 2,5 évig az Anfieldre köti, de annak feltételei nem illeszkednek ahhoz, hogy ebben a szezonban az angol bajnokcsapat meghatározó húzóemberévé, legfontosabb és egyik legeredményesebb játékosává lépett elő. A minap kiderült, hogy a liverpooli vezetők ragaszkodnak a várhatóan még nyárig nyélbe üthető szerződéshosszabbításában és -módosításában; a rá ácsingózó Real Madrid érdeklődése dacára biztosak a hosszú távú maradásában. Ezért minden kívánságát igyekeznek teljesíteni – ami nem „csak” a jelenlegi fizetése akár 2,5-szeresére rúgó, heti 300 ezer fontos (130 millió forint) gázsit jelentheti számára, hanem a világ egyik legnagyobb futballklubjának csapatkapitányi tisztségét is.