Figyelik: Liverpoolból kapott üzenetet a Fradi válogatott játékosa

A Fradi nemzetközi szinten egyik legismertebb játékosa, a Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita januártól – kölcsönszerződése lejártát követően – véglegesen a magyar rekordbajnokhoz került. A guineai válogatott középpályás a Werder Bremennél töltött sikertelen időszaka után Budapesten igyekszik megtalálni formáját.

Naby Keita 2024 decemberében került a Ferencvároshoz Fotó: Kovács Péter

Keita ma ünnepli 31. születésnapját, amelynek apropóján a Ferencváros hivatalos oldalán köszöntötte fel játékosát. Az ünnepi jókívánság azonban nem csak Magyarországról érkezett: a középpályás korábbi klubja, a Liverpool is üzent egykori futballistájának.

Boldog születésnapot, Naby

– írta a Liverpool az Instagramon.

Naby Keita mindent megnyert Angliában

A 2019-ben a Vörösökkel Bajnokok Ligáját nyerő Keita ugyan már három éve elhagyta az angol sztárcsapatot, ám az Anfielden szemmel láthatóan nem feledkeztek meg róla. Jürgen Klopp irányítása alatt eltöltött öt éve során szinte minden jelentős trófeát a magasba emelhetett, nem csoda, hogy Angliában még most is örömmel gondolnak vissza rá.

"Mindig élvezettel néztem, amikor nálunk játszott, jó játékos volt" – írta az egyik Liverpool-szimpatizáns.

"Az Atlético Madrid elleni gólját sosem felejtem el" – írta egy másik szurkoló.