Keresztbe tett egy sérülés Kubatov Gábor és a Fradi nagy tervének

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nemrég elárulta, a téli átigazolási szezonban végre nyélbe ütné régi tervét, hogy hazacsábítsa a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádámot. A napokban már az olasz sportsajtó is megerősítette, hogy jól haladnak a tárgyalások: a Fradi már megegyezett a középpályás 600 ezer eurós (230 millió forint) vételáráról a Speziával, és az ott nem tartóztatott 30 éves játékos a szombati határidőig megegyezhet budapesti nevelőegyesületével a visszatérése feltételeiről. Csakhogy egy hétvégi sérülés mindet borított.

Nagy Ádám mégsem eladó, egyelőre búcsút mondhat neki a Fradi Fotó: Getty Images

A Serie B kiesőjelöltje szombaton hazai pályán csak 1-1-re végzett az egyetlen ponttal előtte – már osztályozós helyen – álló Virtus Entellával. A korábban kihagyhatatlan alapember Nagy sorozatban már negyedszer nem kapott játéklehetőséget a korábbi világklasszis középpályásból lett edzőtől, Roberto Donadonitól, aki a Spezia kispadján novemberben váltotta légiósunk mentorát, Luca D'Angelót (utóbbi Pisában is az edzője volt, ő csábította át onnan, és együtt mindkét csapattal kis híján följutottak az olasz élvonalba). Donadoni eddig tehát gyakorlatilag átadólistára tette, nem számolt az aktív futballisták között magyar válogatottsági rekorder Nagy Ádámmal, de a hétvégi meccs 49. percében kidőlt Francesco Cassata súlyosnak tűnő sérülése egy csapásra mindent megváltoztatott.

Vasárnap még csak helyi lapok tették fel a költői kérdést, hogy ebben a szorult helyzetben nem luxus-e tényleg elengedni Nagyot a Fradihoz. Hétfőn pedig az olasz átigazolási szakportál, a TuttoMercatoWeb jelentette, hogy bár napok óta küszöbön volt a magyar középpályás visszatérése hazánkba, a Spezia hétvégi meccse után Charlie Stillitano elnök és Thomas S. Roberts tulajdonos, azaz a klub amerikai vezérei úgy döntöttek: Nagy Ádám mégsem eladó, visszavonják a tárgyalási engedélyét.

Nagy 9,5 éve állt légiósnak; a Fradiból 2016 nyarán igazolt az olasz élvonalbeli Bolognához, majd 2019 óta angol (Bristol City) és olasz (Pisa, Spezia) másodosztályú csapatokban játszik. A magyar válogatottban sokáig megkérdőjelezhetetlen volt a helye, de Marco Rossi szövetségi kapitány legutóbb 2024-ben nevezte a keretébe.

