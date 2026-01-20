Nagy esély a Fradi előtt, válogatott rekorderrel erősödhet a Keane-csapat

Hétfőn már 10. alkalommal tartották meg az FTC Szakmai Napot. Megnyitó beszédében Kubatov Gábor klubelnök szólt többek között a Fradi futballcsapatának céljairól – „Rá kell mennünk arra, hogy megnyerjünk egy nemzetközi kupát” –, valamint a már nyélbe ütött és a levegőben lógó átigazolási tervekről is. Utóbbiak között megemlítette Nagy Ádám hazahívását is.

Nagy Ádámhoz már nem ragaszkodik a Spezia, hazatérhet a Fradiba? / Fotó: NurPhoto via AFP

A 30 éves középpályás 88-szoros magyar válogatottként rekorder a jelenleg is aktív focistáink között, még ha Marco Rossi szövetségi kapitány 2024 óta nem is hívta be a korábban kihagyhatatlannak mondott középpályást. Ha a „magyarszabály” miatt is fontos kiszemeltnek tűnő Nagy a Robbie Keane vezetőedző dirigálta Fradiban újra megtalálná a régi formáját, talán a Rossi-csapatba is visszatérhetne még.

Nagy Ádám nem kell Donadoninak?

Nagy Ádám a Fradiban nevelkedett, majd közel tíz éve, 2016 nyarán (21 esztendősen) vágott neki a légiós életnek. Akkor az olasz élvonalbeli Bologna szerződtette 1,8 millió euróért (700 millió forint), most pedig újra Olaszországból, de a másodosztályban kiesőjelölt, 18. helyezett Speziától kerülhet haza. A két itáliai klub között megjárta egyébként az angol másodvonalbeli Bristol Cityt, majd a Serie B-be visszatérve a Pisát is.

Két évvel ezelőtt korábbi pisai edzője, Luca D’Angelo hívta a Speziához, csakhogy a jelen szezonbeli gyenge szereplés miatt a szakembert novemberben menesztették. Utóda, a hajdani világklasszis Roberto Donadoni pedig most át akarja alakítani a csapata középpályás sorát. Helyi lapok már hetek óta arról írnak, hogy Nagy Ádám teljesítményével nem elégedettek (Donadoninál kilencből csak két meccset játszott végig, kétszer be sem cserélte), és az erősítések függvényében már januárban távozhat a klubtól. Néhány napja a közvetlen riválisnak számító Bari érdeklődött az átigazolása iránt, de sajtóhírek szerint azt a lehetőséget visszautasította a magyar légiós.