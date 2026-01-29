RETRO RÁDIÓ

Keserű csalódás, saját neveltje kosarazta ki a Fradi

Marad az olasz másodosztály kiesőjelöltjénél a magyar válogatottsági rekorder. Nagy Ádám egyelőre nemet mondott a Fradinak.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.29. 08:30
nagy ádám Kubatov Gábor fradi Spezia

Hiába hívta haza közel 10 év múltán a magyar labdarúgókat kajtató Ferencváros, olasz sajtóhírek szerint Nagy Ádám úgy döntött, hogy egyelőre marad a Speziában. Pedig az olasz másodosztályban a kiesétől fenyegetett csapatnál hetek óta a téli távozók közé sorolják a Fradiban nevelkedett, 88-szoros magyar válogatott – ezzel a jelenleg is aktív futballistáink között rekorder – középpályást.

Nagy Ádám egyelőre nemet mondott a Fradinak, mégsem biztos, hogy marad a Speziánál       Fotó: NurPhoto via AFP

A napok óta Nagy esetleges Fradiba való visszatéréséről cikkező olasz sportsajtóban ugyanakkor hozzáteszik a hírhez, hogy a következő napokban még fordulhat a kocka. Az olaszoknál szombaton zárul a téli átigazolási időszak (nálunk két héttel később), az addig nyélbe ütött erősítések is befolyásolhatják Nagy Ádám sorsát. A novemberben menesztett mentora, Luca D'Angelo helyére kinevezett egykori világklasszis középpályás, Roberto Donadoni vezetőedző tavaszra szeretné megerősíteni a csapatrészt. A magyar légióst nem marasztalják, ugyanakkor még másfél évig (2027 nyaráig) érvényes szerződés köti a Spezia Calcióhoz.

Néhány napja Kubatov Gábor FTC-elnök beszélt arról, hogy a célok között szerepel Nagy hazacsábítása.

Nagy Ádám lassan 10 éve hagyta el a Fradit

A Fradiban nevelkedett Nagy Ádám 2016 nyarán állt légiósnak. A Bolognával az olasz élvonalban töltött éveit (2016-19) követően az angol, majd az olasz másodosztályba vezetett az útja. A Bristol City (2019-21) és a Pisa (2021-24) után immár két éve játszik a Speziában. Ott az első tavaszán megúszták a kiesést a Serie B-ből, az előző szezonban csak a feljutásért rendezett rájátszás döntőjében (0-0 és 2-3 a Cremonese ellen) bukták el a Serie A-szereplést, idén pedig megint szenvednek: 21 forduló után a 15. helyen állnak, egyetlen ponttal a már kiesésre állóktól.

 

