„Hiányzik a szenvedély és az alázat” – Kong a vészharang a Fradinál, oda az Üllői út varázsa
Hajnal Tamás sportigazgató szerint baj van az alázattal és a szenvedéllyel. Hazai pályán 14 éve nem látott mélyrepülés hozza a frászt a fradistákra.
A nagyszerű Európa-liga-szereplés árnyékában egyelőre csak harmadik az NB I-ben a címvédő Ferencváros labdarúgócsapata. Hasonló helyzetből persze már sokszor sikerrel hajrázott az aranyért az utóbbi hét év bajnoka. Az éllovas Győri ETO elleni hazai vereség (1-3) utáni négypontos hátrány most is bőven behozható a hátralévő 14 fordulóban, ugyanakkor több mint aggasztó Robbie Keane vezetőedző csapatának Üllői úti gyengélkedése. Eddigi 10 hazai meccsén csak 11 pontot szerzett a Fradi – 18-16-os gólkülönbséggel; ennél több gólt csak a kiesőjelöltek, a Kazincbarcika (17) és a Nyíregyháza (18) kaptak odahaza.
Nem csoda, hogy a vesztes rangadó után Hajnal Tamás sportigazgató megkongatta a vészharangot. A szakmai vezető így foglalta össze a Fradi otthoni gyengélkedésének okait:
„Összességében el kell mondani, hogy a védekezésünk és a kompaktságunk nem elég jó. A védekezés iránti alázat, hogy egy támadás után hogyan rendeződünk vissza, hogy hogyan észleljük a vészhelyzetet egy mérkőzésen belül, az nem megfelelő. Hazai mérkőzéseken nem kaphatnánk sorozatban két gólokat, most hármat is, mert így nem tudsz nyerni, és akkor
a bajnoki cím is nagyon-nagyon kérdéses.
.Szerkezetben, szervezettségben és a védekezés iránti szenvedélyben kell előrelépnünk, mert ez az alapja mindennek" – mondta Hajnal a Fradi Média adásában.
A Metropol utánanézett, legutóbb mikor gyűjtött ilyen kevés pontot a Fradi a hazai meccsein: a 2011/12-es szezonban, amikor a zöld-fehérek a 11. helyen végeztek; akkor a DVSC lett a bajnok. Akkor 19 forduló után 22 ponttal álltak (a 9. helyen), ebből mindössze 9-et gyűjtöttek az Üllői úton.
Az azóta eltelt majd’ másfél évtized során még a 2016/17-es szezonban állt ebben a szakaszban hasonlóan a Fradi: 19 forduló után 30 ponttal negyedik volt, és ott is végzett, a bajnok Honvéd, valamint a Videoton és a Vasas mögött. Otthon viszont akkor sokkal jobb volt a mérlege: az első 10 hazai meccsén 18 pontot szedett össze, vagyis 7-tel többet a mostaninál.
Az utóbbi évek Fradi-mérlege az első 10 hazai meccsén:
2025/26: 11 pont (18-16-os gólkülönbség)
2024/25: 21 pont (15-8)
2023/24: 20 pont (22-7)
2022/23: 26 pont (22-6)
2021/22: 17 pont (18-12)
2020/21: 25 pont (21-4)
2019/20: 24 pont (16-6)
2018/19: 24 pont (21-9)
2017/18: 26 pont (27-18)
2016/17: 18 pont (25-16)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre