„Hiányzik a szenvedély és az alázat” – Kong a vészharang a Fradinál, oda az Üllői út varázsa

A nagyszerű Európa-liga-szereplés árnyékában egyelőre csak harmadik az NB I-ben a címvédő Ferencváros labdarúgócsapata. Hasonló helyzetből persze már sokszor sikerrel hajrázott az aranyért az utóbbi hét év bajnoka. Az éllovas Győri ETO elleni hazai vereség (1-3) utáni négypontos hátrány most is bőven behozható a hátralévő 14 fordulóban, ugyanakkor több mint aggasztó Robbie Keane vezetőedző csapatának Üllői úti gyengélkedése. Eddigi 10 hazai meccsén csak 11 pontot szerzett a Fradi – 18-16-os gólkülönbséggel; ennél több gólt csak a kiesőjelöltek, a Kazincbarcika (17) és a Nyíregyháza (18) kaptak odahaza.

Hazai pályán nem megy a Fradinak az NB I-ben – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nem csoda, hogy a vesztes rangadó után Hajnal Tamás sportigazgató megkongatta a vészharangot. A szakmai vezető így foglalta össze a Fradi otthoni gyengélkedésének okait:

„Összességében el kell mondani, hogy a védekezésünk és a kompaktságunk nem elég jó. A védekezés iránti alázat, hogy egy támadás után hogyan rendeződünk vissza, hogy hogyan észleljük a vészhelyzetet egy mérkőzésen belül, az nem megfelelő. Hazai mérkőzéseken nem kaphatnánk sorozatban két gólokat, most hármat is, mert így nem tudsz nyerni, és akkor

a bajnoki cím is nagyon-nagyon kérdéses.

.Szerkezetben, szervezettségben és a védekezés iránti szenvedélyben kell előrelépnünk, mert ez az alapja mindennek" – mondta Hajnal a Fradi Média adásában.

A Metropol utánanézett, legutóbb mikor gyűjtött ilyen kevés pontot a Fradi a hazai meccsein: a 2011/12-es szezonban, amikor a zöld-fehérek a 11. helyen végeztek; akkor a DVSC lett a bajnok. Akkor 19 forduló után 22 ponttal álltak (a 9. helyen), ebből mindössze 9-et gyűjtöttek az Üllői úton.

Az azóta eltelt majd’ másfél évtized során még a 2016/17-es szezonban állt ebben a szakaszban hasonlóan a Fradi: 19 forduló után 30 ponttal negyedik volt, és ott is végzett, a bajnok Honvéd, valamint a Videoton és a Vasas mögött. Otthon viszont akkor sokkal jobb volt a mérlege: az első 10 hazai meccsén 18 pontot szedett össze, vagyis 7-tel többet a mostaninál.