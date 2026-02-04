RETRO RÁDIÓ

Nagy fogás a Fradinál, magyar válogatottsági rekorder érkezik

A 88-szoros magyar válogatott futballista Olaszországból tér haza a Fradiba. Nagy Ádám napokon belül aláírhat a nevelőegyesületénél.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.02.04.
nagy ádám fradi varga barnabás tóth alex spezia

Szerdai olasz sajtóhírek szerint Nagy Ádám ügyében a Ferencváros már megegyezett az olasz másodosztályú Spezia Calcio vezetőivel, és a 30 éves labdarúgóval is közel az egyezség. A Varga Barnabás és Tóth Alex távozása után magyar játékosokra vadászó Fradi 2028-ig szóló szerződést köthet a jelenleg is aktív magyar futballisták válogatottsági rekorderével (Nagy 88-szor szerepelt a nemzeti csapatban, igaz, Marco Rossi szövetségi kapitány tavaly egyszer sem hívta meg a legjobbak közé).

Nagy Ádám a Spezia mezében
Nagy Ádám közel 10 évnyi légióskodás után térhet vissza a Fradihoz       Fotó: Getty Images

A TuttoMercatoWeb átigazolási szakportál és a helyi spezia1906.com is úgy értesült, hogy napokon belül nyélbe üthetik az hetek óta levegőben lógó átigazolást.

Nagy Ádám 2016 után térhet vissza a Fradiba

Az olaszoknál ugyan hétfőn zárult a transzferpiac, de a magyar futballban február 14-éig tart. A Serie B-ben a kiesés ellen küzdő Spezia 600 ezer eurót (230 millió forint) kap Nagyért, akit a tavaly novemberi edzőváltás után – a rossz eredmények miatt menesztették a légiósunkat a klubhoz csábított Luca D’Angelót – az új szakvezető, Roberto Donadoni már nem marasztal, az elmúlt hetekben több középpályást is igazolt.

Az utóbbi négy bajnokijából hármat elvesztett Spezia ugyan 22 forduló után a 17., még osztályozót jelentő helyen áll az olasz másodosztály tabelláján, de két kiesőjelöltet (a 18. Mantovát és az utolsó előtti Barit) is csak jobb gólkülönbségével előzi meg. A Fraditól 2016 nyarán légiósnak állt Nagy Ádám idén egy meccsen játszott, a legutóbbi három alkalommal csak a kispadig jutott.

 

