Nagy bejelentést tett Kubatov Gábor, a Fradi megegyezett a BL-győztes futballsztárral

"Nabyval folytatjuk!" – posztolta Kubatov Gábor elnök boldogan, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata az eddigi kölcsönjátéka után szerződést kötött a Werder Bremennel immár végleg szakított Naby Keitával. A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligája-győztes guineai válogatott középpályás ügyében a Fradi egyezségre jutott erről a német Bundesliga-klubbal, ahonnan 2024 decemberében érkezett a magyar bajnokhoz.

Hajnal Tamás sportigazgató és Naby Keita a Fradi-mezzel Fotó: fradi.hu

A 30 éves Keita azóta 28 tétmérkőzésen játszott és 5 gólpasszt adott a Fradiban, amellyel az előző szezon végén bajnoki címet nyert, jelenleg pedig az Európa-ligában remekel (6 forduló után a 6. helyen állnak a zöld-fehérek).

Naby Keita marad! Bajnokok Ligája-győztes középpályásunk hivatalosan is a Ferencváros labdarúgója!

Kívánom, hogy szerezzen még nekünk sok-sok örömet! Sok sikert, Naby!

– írta Kubatov Gábor.

Naby Keita a Fradi Média alábbi videójában beszélt arról, hogy mit jelent neki ez az új ferencvárosi szerződés. Mint mondta, elöntötték az érzelmek, mert úgy érzi magát, mint amikor Afrikából távozva az első európai szerződését kötötte.

"Mióta itt vagyok, büszkeséggel tölt el, hogy a Fradi-család tagja lehetek. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a legjobbamat nyújtsam ezért a klubbért" – ígért Keita sikeres tavaszi szereplést a bajnokságban és minél tovább jutva az El-ben is.

Keita áldozatot hozott, hogy maradhasson a Fradiban

Hajnal Tamás sportigazgató elárulta, a hónapokig tartó tárgyalások végén a nagy múltú futballista anyagi áldozatot is hozott azért, hogy a maradhasson.

A Bild szerint a magyar csapatnál 2027-ig aláíró Naby Keita körülbelül évi 1,5 millió eurót (580 millió forint) keresett a Werdernél, így mindkét klub jól járt. A Fradinak nem kell átigazolási díjat fizetnie a középpályásért, a brémaiaknak pedig nem kell tovább fizetniük a játékost, akit 2023-ban igazoltak le a Pooltól, de sok sérülése és egy fegyelmi vétsége miatt – egy ízben nem volt hajlandó elutazni a leverkuseni meccsükre – mindössze 107 percet játszott náluk.

Hajnal egyébként arról is beszélt, hogy intenzíven dolgoznak a görög AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás pótlásán: a csatárposztra kiszemelt "célpont, célpontok" megvannak, folynak a tárgyalások velük a klubjaikkal.