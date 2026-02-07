„Sohasem akartam a Fradiban játszani” - az FTC miatt rúgták ki Dárdai Pál édesapját

Harminc év után csap újra össze a Ferencvárossal Dárdai Pál. A Fradi-Újpest bajnokira (17.00, Tv: M4 Sport) a korábbi kapitány a lila-fehérek sportigazgatójaként ül le a vendégek kispadjára. Dárdai az önéletrajzi könyvében arról írt, hogy 1996 januárjában majdnem a Ferencváros játékosa lett. A zöld-fehérek meg is egyeztek a Péccsel, ő azonban nem volt hajlandó a Fradiba igazolni, emiatt édesapja veszítette el a munkáját.

Dárdai Pál a vendégek sikeréért dolgozik a Fradi-Újpest meccsen Fotó: Czinege Melinda

Dárdai Pál 1996 januárjában a magyar futball nagy ígérete volt, a 19 éves középpályást természetesen a Ferencváros is le akarta igazolni. Ő azonban sosem akart a Fradiban játszani.

„Félreértés ne essék, minden tiszteletem a Ferencvárosé, a legjobb, legnépszerűbb magyar klub, nélkülük nincs magyar foci. Ennek ellenére sohasem vágytam az Üllői útra. Más közeg, én pécsi gyerek vagyok, nem ferencvárosi. Én sosem akartam a Fradiban játszani, én a Fradi elleni akartam játszani” - írta a 2016-ban megjelent könyvében a szakember, akiről 1996 januárjában mégis megállapodott a Pécs és az FTC. Mégsem lépett sosem pályára Dárdai a Fradiban.

Egy edzőmeccsre indultunk, amikor szóltak, hogy szálljak le a buszról, mert a két klub vezetői megállapodtak. Közöltem, hogy én aztán nem megyek sehova. A megtorlás nem maradt el, a csapat vezetőedzőjét kirúgták. Történetesen az édesapámat

- ekkor közölte Dárdai, ő továbbra is elvégzi a dolgát, de amint lesz lehetősége, elmegy Pécsről. Heteken belül Dr. Mezey György hívására a BVSC-be igazolt, onnan pedig egy év múlva a Hertha Berlinbe.

Dárdainak ugyanakkor két nagyon kedves emléke kötődik a Ferencváros stadionjához. 1996-ban az olimpiai válogatottal itt verték meg Skóciát, s jutottak ki az atlantai olimpiára. Szövetségi kapitányként, már a Groupama Arénában Finnország legyőzése volt számára a legkedvesebb.

Fradi-Újpest: Tíz éve nem nyertek a vendégek

A Ferencváros-Újpest meccs nagy kérdése, megszakad-e a lila-fehérek pocsék sorozata. A vendégek utoljára 2015 decemberében verték az ősi rivális, akkor 1-0-ra nyertek a Groupama Arénában.