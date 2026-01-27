Itt a nagy bejelentés: Klubot váltott a magyar válogatott kulcsembere

A klub kedden, a honlapján jelentette be a Szalai Attila megszerzését, a védő az idény végéig erősíti majd az együttest.

Szalai Attila és Marco Rossi. Fotó: Ben McShane

Szalai Attila kölcsönbe megy

Szalai eddig - tavaly nyár óta - a török Kasimpasánál szerepelt, ugyancsak kölcsönben a német Hoffenheimtől. A mostani szezonban 15 mérkőzést játszott a török Szuperligában, egy gólpassza volt, nyolc mérkőzésen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

Az 50-szeres válogatott, 28 éves védőről a Pogon Szczecin kiemeli, hogy tapasztalt játékos, a nemzeti csapattal ott volt a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságon is.

"A játékos sikeresen átment az orvosi vizsgálatokon, és a vasárnapi bajnoki mérkőzésen, a Motor Lublin ellen már az edzői stáb rendelkezésére áll" - írták.

Szalai Attila már 14 évesen légiós lett az osztrák Rapid Wiennél, onnan a Mezőkövesdhez került, aztán a ciprusi Apollon Limasszolt, majd a török Fenerbahcét erősítette, 2023-ban pedig 12,3 millió euróért a Hoffenheimhez szerződött. A német egyesület először a Freiburgnak adta kölcsön, majd tavaly tavasszal a belga Standard Liége-nek, ahol sérülés miatt csak öt mérkőzésen lépett pályára.

A Pogon Szczecin 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a 18 csapatos Ekstraklasában.