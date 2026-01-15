„Tökéletes” – Szalai Ádám tündéri felesége a földi paradicsomból posztolt álomszép videót
Télből a nyárba, síelés után forró napütés és türkizkék tenger. Szalai Ádámék a Maldív-szigeteken nyaralnak.
A karácsonyi és szilveszteri síelések után, Szalai Ádám immár a Maldív-szigeteken nyaral a családjával.
Szalai és színésznő-modell felesége, Krista Tcherneva a 3 éves kislányukkal, Efimia Annával pihennek a földi paradicsomban.
Micsoda álomszép délután
– kommentálta a valóban álomba illő szépségű felvételt Szalai Ádám felesége, a bolgár származású német Krista Tcherneva, aki 2023 nyarán ment feleségül a futballistához.
