RETRO RÁDIÓ

„Tökéletes” – Szalai Ádám tündéri felesége a földi paradicsomból posztolt álomszép videót

Télből a nyárba, síelés után forró napütés és türkizkék tenger. Szalai Ádámék a Maldív-szigeteken nyaralnak.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.01.15. 15:15
szalai ádám Krista Tcherneva Maldív-szigetek

A karácsonyi és szilveszteri síelések után, Szalai Ádám immár a Maldív-szigeteken nyaral a családjával.

Szalai Ádám a síelés után nyaralni ment a családjával
Szalai Ádám a síelés után nyaralni ment a családjával        Fotó: NurPhoto via AFP

Szalai és színésznő-modell felesége, Krista Tcherneva a 3 éves kislányukkal, Efimia Annával pihennek a földi paradicsomban.

Micsoda álomszép délután

– kommentálta a valóban álomba illő szépségű felvételt Szalai Ádám felesége, a bolgár származású német Krista Tcherneva, aki 2023 nyarán ment feleségül a futballistához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu