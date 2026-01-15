„Tökéletes” – Szalai Ádám tündéri felesége a földi paradicsomból posztolt álomszép videót

A karácsonyi és szilveszteri síelések után, Szalai Ádám immár a Maldív-szigeteken nyaral a családjával.

Szalai Ádám a síelés után nyaralni ment a családjával Fotó: NurPhoto via AFP

Szalai és színésznő-modell felesége, Krista Tcherneva a 3 éves kislányukkal, Efimia Annával pihennek a földi paradicsomban.

Micsoda álomszép délután

– kommentálta a valóban álomba illő szépségű felvételt Szalai Ádám felesége, a bolgár származású német Krista Tcherneva, aki 2023 nyarán ment feleségül a futballistához.