Rossz döntés volt, dupla pénzért írt alá és távozott Robbie Keane

Gordon Strachan 7 millió fontért vette meg, majd 14 millióért adta el az Internazionalénak Robbie Keane-t, ahol sajnos kevés lehetőséget kapott a brazil világbajnok Ronaldo mellett. A 68 éves skót legenda – aki a Coventrynél volt Keane edzője – váratlan vendégként bukkant fel a Fradi spanyolországi edzőtáborában.

Gordon Strachan még az angol Coventrynél volt Robbie Keane edzője Fotó: fradi.hu

Gordon Strachan Robbie Keane-t dupla áron adta el

Strachan még 1999-ben figyelt fel Robbie Keane-re, és igazolta le a Coventryhez.

Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek korábbi főnökömet. A labdarúgás egyik legendáját, Gordon Strachant. Az Aberdeennel megnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját Sir Alex Fergusonnal, megnyerte az angol bajnokságot csapatkapitányként a Leeds Uniteddel, ahová a Manchester Unitedtől igazolt, s engem is ő szerződtetett 18 éves koromban a Coventryhez

– mutatta be korábbi edzőjét a játékosainak Robbie Keane, mire Gordon Strachan nevetve közbeszólt:

Rossz döntés volt.

Az oldott hangulatú bemutatást a fradi.hu beszámolója szerint Robbie Keane úgy folytatta:

Aztán eladott... Megvett 7 millió fontért, majd eladott 14 millió fontért az Internazionalénak. Tudjátok, néha kicsit megőrülök, elragadnak az érzelmek, hát ez az ő átkozott hibája.

Gordon Strachan viccesen azzal védekezett, hogy ezt ő is az édesapjától tanulta el. Majd komolyra fordítva a szót kiemelte, hogy a Ferencváros kiváló idényt futott eddig, és mint a Celtic volt edzője, különösen imádta, amikor a magyar rekordbajnok legyőzte a rivális Rangerst.