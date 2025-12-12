Nem sokan ismerték fel: magyar híresség fia lépett pályára az FTC–Rangers-meccsen

A rádiós műsorvezető, lemezlovas Szelba Christian George, művésznevén Cooky egyik kisfia is pályára lépett csütörtökön a Groupama Arénában. Kevin – aki a zöld-fehér klub utánpótlásában nevelkedik – kísérte pályára a hazaiak kapusát, Gróf Dávidot az FTC–Rangers Európa-liga mérkőzésen. Mint arról a Metropol is beszámolt, a találkozót Ötvös Bence és Varga Barnabás góljaival 2-1-re a magyar rekordbajnok nyerte, amely hat forduló után 14 ponttal áll a kupasorozat alapszakaszában.

A magyar csapat nyerte az FTC–Rangers Európa-liga mérkőzést Fotó: FTC/Facebook

Örömfotó fent az FTC–Rangers-mérkőzés végéről

A kezdősípszót megelőző pillanatokról a büszke édesapa, Cooky még a mérkőzés napján megosztott egy felvételt a közösségi oldalán.

Kevin és Gróf Dávid

– írta a 24 órán át látható Instagram-történetébe a rádiós műsorvezető, akinek bejegyzését még a Fradi kapusa is megosztotta a saját oldalán.

Kevin egyébként a klub egyik kiemelkedő tehetsége, aki nemrég a legjobb játékos lett a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik kiemelt tornáján. Cookynak azért is különleges érzés, hogy gyermeke a Ferencváros utánpótlásában focizik, mert ötéves kora óta Fradi-drukker.

Cooky kisfia, Kevin (jobbra) a Fradi egyik tehetsége Fotó: Mediaworks-archív

Mindegyik szülő büszke a gyermekére. Viszont tényleg nem én mondom, hanem a szakértők, az edzők vagy a többi szülő, hogy Kevin nagyon ügyes. Ez a legjobb bizonyíték, hogy nemcsak én látom, hogy a fiam jó, hanem a többiek is. Mindenki azt mondja, Kevin úgy született, hogy benne volt a tehetség

– nyilatkozta korábban a FradiMédiának a rádiós műsorvezető.

A Fradi számára az Európa-liga alapszakasza januárban két meccsel zárul, itthon a Panathinaikosz, idegenben a Nottingham lesz az ellenfél.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!