Robbie Keane súlyos döntést hozott Varga Barnabás és Tóth Alex miatt

Tóth Alex és Varga Barnabás távozása miatt úgy döntött Robbie Keane vezetőedző, hogy taktikai változtatásokra lesz szükség a zöld-fehéreknél. A csütörtöki FTC-Panathinaikosz Európa-liga mérkőzéssel (21:00, tv: M4 Sport) kapcsolatban az ír szakember úgy fogalmazott: nehéz az erőviszonyokról beszélni.

Robbie Keane a FTC-Panathinaikosz meccs előtt elárulta, taktikai jellegű változtatásokra is szükség van Varga Barnabás és Tóth Alex távozása miatt (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Természetesen Varga góljai nagyon fognak hiányozni, mindemellett kiváló ember is, ezért a jelenléte is hiányzik majd az öltözőből. De Tóth Alex ugyanúgy űrt hagyott maga után, egy éve majdnem a második csapatban landolt, de én megláttam benne a tehetséget. A két kulcsjátékos elvesztése miatt nem egyszerű a helyzet, kiváltképpen a magyar szabály miatt

– fogalmazott a Fradi vezetőedzője a szerdai sajtótájékoztatón. Robbie Keane a változtatások részleteibe azonban nem kívánt belemenni.

FTC-Panathinaikosz: Robbie Keane volt mestere ellen

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában fogadja csütörtökön a görög Panathinaikoszt, az ír szakember szerint azonban nehéz beszélni az erőviszonyokról úgy, hogy az ellenfélnél új edző van.

Ráadásul Rafael Benítez rendkívül tapasztalt szakember, hozzá képest én még csak most kezdtem a karrieremet. De talán a Ferencvároshoz hasonló erősségűnek gondolom a Panathinaikoszt. Mi ugyan kicsit túlteljesítettük az elvárásokat az Európa-ligában, de nemzetközi szinten kivétel nélkül minden meccs nehéz, ezért most is kemény kilencven perc vár ránk

– mondta Robbie Keane, aki a Liverpoolnál játékosa volt Rafael Beníteznek.

A Fradi kapusa, Gróf Dávid a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy másfél éve a Levadiakósszal már játszott a Panathinaikosz ellen, amely végig fölényben futballozott, de az eredmény szoros volt.

Technikailag képzett játékosok alkotják az athéni csapatot, de sok változáson mentek át, Benítez azóta a harmadik edzőjük. Azért egy-két játékosra emlékszem, így tudok segíteni a társaknak információkkal

– monda Gróf Dávid.