Szijjártó Péter: Harmincöt éve volt ilyen utoljára Budapesten

Kedd délelőtt kétnapos látogatásra Budapestre érkezett az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance. A politikust Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter köszöntötte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

JD Vance, az USA alelnöke Budapestre érkezett, Szijjártó Péter fogadta a repülőtéren

Harmincöt éve volt ilyen utoljára Budapesten: amerikai alelnök érkezett Magyarországra

– írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán, ahol több fotót is megosztott az alelnökkel való találkozásról.