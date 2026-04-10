Orbán Viktor: Közel a célvonal, de előtte még gyertek!
Itt az újabb találkozási lehetőség a miniszterelnökkel!
Bár a kampányzáróra szombaton Budapesten kerül majd sor, a péntek sem marad országjárás nélkül! Orbán Viktor április 10-én, 18 óra után áll színpadra Székesfehérváron, a Városháza téren.
Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18 órakor Székesfehérváron! Én ott leszek!
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
