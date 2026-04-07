Ezt hallgasd meg! Letölthető csengőhang készült a Fidesz kampánydalából

Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megmutatta, hogy csengőhang készült a Fidesz kampánydalából, ami gyakorlatilag azonnal letarolta az internetet, sőt még maga Orbán Viktor is ennek a dalnak a hallgatásával kezdte a mai napot - írja a Ripost.

Az államtitkár egy videót is készített, amelyben megszólal a telefonja, aminek a kijelzőjén látható, hogy Magyarország hívja, miközben szól a Fidesz kampánydala.

Hí a haza

– mondja Takács Péter a videóban, majd úgy szól bele a telefonba, hogy "Itt vagyok! Persze, persze! Tudom, mi a dolgom, két X a Fideszre! Vasárnap találkozunk "

Ezután az államtitkár azt is megosztotta, hogy honnan és hogyan lehet letölteni a Fidesz kampánydalának azt a verzióját, amelyből csengőhang készült.

Emellett ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök is közzé tett egy videót a legnagyobb közösségi oldalon. A kormányfő vezetés közben hallgatta a kampánydalt.

Zúzzunk, az a helyzet!

– mondta a videó elején Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy "nahát, ilyen az utolsó hét", miközben a dal néhány részletét énekelte, miszerint "nem bízunk mi a külföldi szavakban, behúzzuk a Fideszre ez nem vitás, csak a Fidesz a biztos választás!"

A miniszterelnök miután megérkezett, a felvétel végén humorosan megjegyezte: "na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot!"



