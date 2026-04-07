Ezt hallgasd meg! Letölthető csengőhang készült a Fidesz kampánydalából
Ma reggel a miniszterelnök egy videóban mutatta be a Fidesz kampánydalát, majd Takács Péter arról számolt be, hogy a dalnak elkészült a letölthető verziója is, amit bárki beállíthat csengőhangnak.
Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megmutatta, hogy csengőhang készült a Fidesz kampánydalából, ami gyakorlatilag azonnal letarolta az internetet, sőt még maga Orbán Viktor is ennek a dalnak a hallgatásával kezdte a mai napot - írja a Ripost.
Az államtitkár egy videót is készített, amelyben megszólal a telefonja, aminek a kijelzőjén látható, hogy Magyarország hívja, miközben szól a Fidesz kampánydala.
Hí a haza
– mondja Takács Péter a videóban, majd úgy szól bele a telefonba, hogy "Itt vagyok! Persze, persze! Tudom, mi a dolgom, két X a Fideszre! Vasárnap találkozunk "
Ezután az államtitkár azt is megosztotta, hogy honnan és hogyan lehet letölteni a Fidesz kampánydalának azt a verzióját, amelyből csengőhang készült.
Emellett ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök is közzé tett egy videót a legnagyobb közösségi oldalon. A kormányfő vezetés közben hallgatta a kampánydalt.
Zúzzunk, az a helyzet!
– mondta a videó elején Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy "nahát, ilyen az utolsó hét", miközben a dal néhány részletét énekelte, miszerint "nem bízunk mi a külföldi szavakban, behúzzuk a Fideszre ez nem vitás, csak a Fidesz a biztos választás!"
A miniszterelnök miután megérkezett, a felvétel végén humorosan megjegyezte: "na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot!"
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre