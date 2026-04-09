Orbán Balázs 9 másodperces pofont adott a Tisza Pártnak
Orbán Balázs Magyar Péterről: „Ő is jól tudja, hogy brüsszeli főnökei háborúra készülnek Oroszországgal szemben”.
A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs egy 9 másodperces videóval olyan pofont adott a Tisza Pártnak az április 12-ei választás előtt három nappal, hogy attól még Magyar Péter szimpatizánsai is pisloghatnak.
A kétarcú Magyar Péter és pártja hónapok óta győzködi a magyar embereket, hogy a háború veszélye nem valós – miközben zárt ajtók mögött ő is jól tudja, hogy brüsszeli főnökei háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Csak a Fidesz a biztos választás!
– írta az alábbi videó mellé Orbán Balázs a Facebook-oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre