Orbán Balázs: Ismét lebuktak, nyilvánosságra került, hogy a Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról

Ismét lebuktak, nyilvánosságra került, hogy a Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, sokszorosára növelné a háztartások energiaszámláit, 1000 forint fölé emelné a benzin árát és adót emelne

- kezdi legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Orbán Balázs.

A politikus így folytatta:

Magyar Péter pedig azt teszi, mint mindig ilyenkor: hazudozik és tagad. Egyetlen probléma, hogy ők maguk mondták el korábban, hogy mire készülnek:

Kapitány István, a Tisza Párt Shelltől igazolt vezetője egy beszédében egyértelműen fogalmazott: „sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.”

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője maga nyilatkozott róla, hogy „ebben a formában nem támogatható ez a rendszer […] már ugye az energiaárakkal nincs köszönőviszonyban, az ahogyan az árakat megállapítják, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy ez a pénz rossz helyre kerül.”

Bódis Kriszta a Tisza Párt vezetője és képviselőjelöltje szerint a rezsicsökkentés csak tudatformálás, úgy fogalmazott, hogy „a rezsicsökkentés arra állítja rá az embereket, hogy jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és ha kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb.”

Surányi György, aki a Tisza Párt programíró tanácsadója, úgy véli „a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz” – a tiszás tanácsadó szerint torzítja a piacot, és az a probléma vele, hogy jelenleg az összes család megkapja.

Kéri László, „az első tiszás” szerint a rezsicsökkentés „a világ blöffje”.

A Tisza Párt szakértője, Petschnig Mária Zita szerint az ársapkának „nem volt semmiféle haszna”, de annál nagyobb kárt okozott.

A Tisza Párt mellett ismét feltűnő Bokros Lajos a rezsicsökkentést a „legkárosabb intézkedések” egyikének minősítette Magyarországon.

Király Júlia, baloldali közgazdász, tiszás szakértő szerint „a rezsicsökkentés valójában hazugság".

Azt pedig mostanra mindenki tudja, hogy Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés csupán egy „humbug”.

„Már csak 13 nap és Magyar Péter veszélyes terveiről véleményt mondanak a magyar emberek” – tette hozzá Orbán Balázs. – „Aki nem akar többszörös energiaárakat és 1000 forintot fizetni a benzinért, annak április 12-én a Fidesz a biztos választás.”