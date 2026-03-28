Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést!

Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor a tiszás Kapitány István szavait, aki a rezsicsökkentés, a védett ár, az árrésstop és a multik különadójának eltörléséről beszélt.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezt tennék, ha hagynánk! De nem hagyjuk, mert így a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne. Ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. De nem hagyjuk a magas benzinárakat, és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk. Hiába követeli együtt Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról. Ha összefogunk, április 12-én együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra. A Fidesz a biztos választás”

– közölte Orbán Viktor.

Nézd meg a miniszterelnök videóját, amit a Facebook-oldalán tett közzé!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt arról Miskolcon, hogy Kapitány István meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és a védett üzemanyag árat.

„Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője leleplezte a pártja valódi terveit, amikor arról beszélt, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg akarja szüntetni az üzemanyag védett árát” – közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető kiemelte, hogy most már mindenki számára világos lehet, Magyar Péter „miért nem engedi a Tisza Párt jelöltjeit és politikusait szerepelni, hiszen nyilvánvalóan attól tarthat, hogy leleplezik önmagukat és leleplezik a Tisza Párt valódi terveit és céljait, ahogyan az történt most Kapitány alelnök úrral, aki egy óvatlan pillanatában egy fórumon elmondta, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és meg akarja szüntetni a benzin védett árát”.

„Kapitány alelnök úr egykori Shell főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat” – vélekedett. Majd így folytatta: „Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést.”