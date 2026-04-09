Tisza-adó: a brutális sarcról szóló tervek igenis léteznek

Az elmúlt hónapokban egyre több részlet látott napvilágot az úgynevezett Tisza-adóról, amely a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjából derült ki. Közben megjelent egy a Tisza Pártban vezető posztot betöltő volt tiszás, Csercsa Balázs, aki megerősítette: igen, a dokumentumok valósak, a Tisza Párt brutális sarcokat tervez. De ehhez nem is kellett volna kiszivárogtatott dokumentum, hiszen a Tisza mögött felsorakozott összes balliberális közgazdász elmondta, hogy kőkemény adókat akarnak. Sőt! Maga a Tisza alelnök, Tar Zoltán mondta el a saját szájával, hogy a progresszív, többkulcsos adó híve, de nem fog, mindent elmondani, mert akkor megbuknának. Aztán a kiszivárgott tervek és elemzések, amelyek egy valós több száz oldalas gazdasági tervezet részei, hogy-hogy nem, ezekkel esnek egybe. Tisza kormány esetén valóban súlyos megszorítások érnék a magyar családokat, minden társadalmi réteget és a gazdaság egészét. A javaslatok között szerepel a személyi jövedelemadó emelése, többkulcsossá tétele, új adósávok bevezetése és a jelenlegi, az Orbán Viktor kormánya által nyújtott kedvezmények eltörlése.

Tisza-adó: megszorítások, adóemelések és dráguló élet

A Tisza-adó bevezetése a magyar társadalom minden szegletét érzékenyen érintené, különösen a gyermekes családokat, hiszen az anyák adómentessége, a családi adókedvezmények visszavágása, majd eltörlése is célja Magyar Péteréknek.

Azaz a jelenlegi családtámogatási rendszer alappilléreit rombolnák le.

Fizetős egészségügy

A tervek között az állami egészségügyi rendszer átalakítása is. Az ingyenes ellátás szűkülne, és egyes szolgáltatások fizetőssé válnának, ami komoly terhet jelentene a magyar családoknak és az idősebb embereknek.

Emellett az autóhasználat költségei is jelentősen nőnek majd különféle adóemelések és díjak révén. Ez különösen a vidéken élők számára jelentene nehézséget, ahol az autó sokszor alapvető szükséglet, és nem szórakozásból, vagy kényelmességből van.

Brutális ingatlanadó is jönne: eltörölnék az Otthon Start programot, és a legsokkolóbb az elemek között az ingatlanadó bevezetése. Akár 40 százalékos terhek is megjelenhetnek, ráadásul visszamenőleges hatállyal.

Ez súlyosan érintené a magyar családok egyik legfontosabb vagyonelemét: az otthonukat.

De még olyan egészen szürreális dolgok is szerepelnek a megszorítások között, mint a kisállat eledelek megsarcolása. Sok idős ember, akinek például csak egy macskája van, nem tudná finanszírozni tovább, így elveszítené kedvencét, azaz egyetlen társát a szürke hétköznapokban.