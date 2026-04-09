Tisza-adó: a brutális sarcról szóló tervek igenis léteznek
Bár szerencsére nem ebbe az irányba mennek a dolgok, de ki kell mondani: ha a Tisza nyerné a választásokat, komoly megszorítások jönnének. Nos, ebben az esetben a Tisza-adócsomagnak köszönhetően olyan sarcok fognak következni, amibe mindannyian belerokkanunk. Fontos tehát, hogy tisztában legyél azzal, hogy mit veszíthetsz a választáson.
Az elmúlt hónapokban egyre több részlet látott napvilágot az úgynevezett Tisza-adóról, amely a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjából derült ki. Közben megjelent egy a Tisza Pártban vezető posztot betöltő volt tiszás, Csercsa Balázs, aki megerősítette: igen, a dokumentumok valósak, a Tisza Párt brutális sarcokat tervez. De ehhez nem is kellett volna kiszivárogtatott dokumentum, hiszen a Tisza mögött felsorakozott összes balliberális közgazdász elmondta, hogy kőkemény adókat akarnak. Sőt! Maga a Tisza alelnök, Tar Zoltán mondta el a saját szájával, hogy a progresszív, többkulcsos adó híve, de nem fog, mindent elmondani, mert akkor megbuknának. Aztán a kiszivárgott tervek és elemzések, amelyek egy valós több száz oldalas gazdasági tervezet részei, hogy-hogy nem, ezekkel esnek egybe. Tisza kormány esetén valóban súlyos megszorítások érnék a magyar családokat, minden társadalmi réteget és a gazdaság egészét. A javaslatok között szerepel a személyi jövedelemadó emelése, többkulcsossá tétele, új adósávok bevezetése és a jelenlegi, az Orbán Viktor kormánya által nyújtott kedvezmények eltörlése.
Tisza-adó: megszorítások, adóemelések és dráguló élet
A Tisza-adó bevezetése a magyar társadalom minden szegletét érzékenyen érintené, különösen a gyermekes családokat, hiszen az anyák adómentessége, a családi adókedvezmények visszavágása, majd eltörlése is célja Magyar Péteréknek.
Azaz a jelenlegi családtámogatási rendszer alappilléreit rombolnák le.
Fizetős egészségügy
A tervek között az állami egészségügyi rendszer átalakítása is. Az ingyenes ellátás szűkülne, és egyes szolgáltatások fizetőssé válnának, ami komoly terhet jelentene a magyar családoknak és az idősebb embereknek.
Emellett az autóhasználat költségei is jelentősen nőnek majd különféle adóemelések és díjak révén. Ez különösen a vidéken élők számára jelentene nehézséget, ahol az autó sokszor alapvető szükséglet, és nem szórakozásból, vagy kényelmességből van.
Brutális ingatlanadó is jönne: eltörölnék az Otthon Start programot, és a legsokkolóbb az elemek között az ingatlanadó bevezetése. Akár 40 százalékos terhek is megjelenhetnek, ráadásul visszamenőleges hatállyal.
Ez súlyosan érintené a magyar családok egyik legfontosabb vagyonelemét: az otthonukat.
De még olyan egészen szürreális dolgok is szerepelnek a megszorítások között, mint a kisállat eledelek megsarcolása. Sok idős ember, akinek például csak egy macskája van, nem tudná finanszírozni tovább, így elveszítené kedvencét, azaz egyetlen társát a szürke hétköznapokban.
És ez még nem minden:
- Eltörölnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat
- Meg is adóztatnák a nyugdíjakat
- A dohány- és alkoholos italokra is extra adót vetnének ki
- Plusz vagyonadót vezetne be, és fogalmunk sincs, hogy hol húznák meg az alsó határát, akár egy átlagkereset is beleeshetne.
Mit mond a Tisza?
A Tisza Párt éppen azt a megerősödött családos középosztályt akarja megsarcolni, ami a Fidesz-KDNP által vezetett kormányzat egyik kedvezményezettje.
De mindenki a célkeresztben van, akinek sikerült egyről a kettőre jutni az elmúlt 16 évben.
Nem véletlenül. A legrosszabb, hogy nemcsak egy végtelenül igazságtalan és kizsákmányoló rendszer jönne létre, de még az új rendszer fenntarthatósága is kérdéses, és komoly kockázatokkal járna, akár az egész összeomolhatna, kilátástalan káoszba taszítva a teljes magyar gazdaságot.
Mi a tét? Béke, biztonság, pénz
A választás tétje így nem csupán gazdasági kérdés. Magyarország stabilitása, biztonsága és pénzügyi egyensúlya is veszélybe kerülhet, ha egy ilyen mértékű sarcolás valósul meg.
A megszorítások, az adóemelések és a bizonytalan gazdasági környezet együttese könnyen a mindennapi megélhetés romlásához vezethet. A következő választás így nemcsak politikai, hanem egzisztenciális döntés is a magyarok számára.
Ha a Tiszára szavazol anyagilag mindenképpen rosszul fogsz járni.
Tekintsd meg a Tisza-adóról szóló videónkat, amiben maguk a Tisza szakértői ismerik el a brutális sarcokat:
