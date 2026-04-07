A Tisza megszorítócsomagja csapás lenne a gyermekes családokra

A Tisza-adócsomag egyik legijesztőbb pontja a családi adókedvezmények megnyirbálása. A középső jövedelmi sávban 30, a felsőben pedig már 50 százalékos vágást hajtanának végre – ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar család minden egyes gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna érvényesíteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 05:00
A szülők számára súlyos büntetéssel felérő baloldali megszorítócsomag megnyirbálná a családi járulékkedvezményeket, derül ki a Bors korábbi összeállításából, az új szabályok révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye. Mindez évente több százezer forinttal csökkentené a családok jövedelmét.

Fotó: Jessica Rockowitz /  unsplash.com – Képünk illusztráció

40 ezer forintnyi szja-emelést és 80 ezer forintnyi családi kedvezmény elvesztését jelentheti – azaz 120 ezer forintos nettó veszteséget havonta, évente akár 1,5 millió forintot. A magasabb keresetű családok esetén ez az összeg még nagyobb lehet. Különösen érzékeny pont az anyák adómentessége. Jelenleg minden négy- vagy többgyermekes édesanya, valamint 2025 őszétől már a háromgyermekesek is, majd 2026-tól a kétgyermekes, 40 év alatti anyák is mentesülnek. Magyar Péterék tehát visszavágnák mindazt, amit az elmúlt 15 évben sikerült elérnie a magyar kormánynak. A Tisza Párt három erős pillért támadott meg eddig – az egykulcsos 15%-os szja-t, az anyák szja-mentességét és a családi adókedvezmény rendszerét. A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: tavaly júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak.

Eszerint: A kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal, nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, de akár másfél milliós kiesést is jelenthetne. És ez még nem minden.

Az érvényben lévő  kedvezmények év elejétől:

  • egy gyermeknél 20 ezer, 
  • kettőnél fejenként 40 ezer,
  • többnél gyermekenként 66 ezer forint.

 

Megszűnne a GYED és fizetős lenne az orvosi ellátás a gyermekeknek is

A Tisza programja szerint eltörölnék a gyedet, ami a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Ez azt eredményezné, hogy a szülők a gyermek születése után jóval kevesebb támogatást kapnának. A Tisza programja fizetőssé tenné a gyermekorvosi ellátást Magyarországon. A magánbiztosítóknál kötött családi csomag megkötése esetén lennének orvosi ellátásra jogosultak a gyerekek.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
