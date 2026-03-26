Sokkoló felfedezés: brutális ingatlanadót rejt a Tisza-adócsomag, akár 40% is jöhet, visszamenőleg

Ha valaki lakáseladásban, költözésben vagy a gyereke támogatásában gondolkodik, jobb, ha leül: egy közgazdász szerint a Tisza Párt több száz oldalas programjában olyan ingatlanadó szerepel, amely akár a bevétel felét is elveheti. A Tisza-program a tervek szerint visszamenőleg is sújtaná az eladókat.

A Tisza Párt általi ingatlanadó súlyos gondokat okozna az ingatlantulajdonosoknak

A Tisza Párt általi ingatlanadó súlyos gondokat okozna az ingatlantulajdonosoknak

A Tisza programjában olyan ingatlanadó szerepel, amely alapjaiban írná át a magyar lakáspiacot. A több mint 600 oldalas dokumentumban egy közgazdász, Csepiga Orsi közéleti oldalán olyan részleteket emelt ki, amelyek súlyosan érinthetik az ingatlantulajdonosokat – írja a Ripost.

A szakértő szerint az egyik legmegdöbbentőbb elem az, hogy megszűnne az eddigi gyakorlat: jelenleg, ha valaki legalább öt évig birtokol egy ingatlant, annak eladásakor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A tervezet azonban ezt az adómentességet eltörölné.

Kiderült: új rendszerben az eladóknak az ingatlan értéke után kellene adót fizetniük, ráadásul sávosan. Ez a gyakorlatban 20, 30, sőt akár 40 százalékos terhet is jelenthetne, attól függően, hogy ki melyik kategóriába esik.

Ez különösen érzékenyen érintheti azokat a családokat, akik nagyobb lakásba költöznének, vagy éppen a gyermekeik lakhatását próbálják megoldani.

Ha valaki elad egy kisebb lakást, hogy nagyobba költözzön, az állam akár a bevétel jelentős részét is elviheti. Így hogyan fognak új otthont venni a fiatalok?

– teszi fel a kérdést a közgazdász.

A legdurvább eleme ennek az adónak az, hogy az intézkedés nemcsak a jövőre vonatkozna. A program értelmezése alapján akár 2021-ig visszamenőleg is adófizetésre kötelezhetik azokat, akik már eladták ingatlanukat. Ez azt jelentené, hogy olyan emberektől is pénzt kérhetne az állam, akik évekkel ezelőtt, a jelenlegi szabályok szerint, jogszerűen adták el lakásukat. De még azok sem lennének kivételek, akik örökölt ingatlant értékesítenek. Hiába fizették már meg korábban az örökösödési illetéket, amely akár 20 százalék is lehetett, az eladáskor ismét jelentős adó terhelné őket.