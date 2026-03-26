Az agresszív tiszás aktivisták már senkit nem kímélnek és a határokat sem ismerik

Három hét van még az országgyűlési választásokig, ahol a Tisza párt és képviselőjelöltjeik is indulnak. Vezetőjük, Magyar Péter folyamatosa azt hangoztatja, hogy pártja "szeretetországot" épít, azonban mindezt úgy, hogy aktvistái és szimpatizánsai is egyaránt elképesztő agresszivitást mutatnak mindenki felé, aki nem ért velük egyet. Így történt, hogy egy jobboldali újságíróra támadt rá egy tiszás plakátrongáló. Festékkel öntött le.

Szilágyi Ákos újságíró éppen Budapesten a Fogarasi út környékén sétált, mikor észrevett egy férfit, aki a Fidesz plakátjait rongálja, ezért oda ment hozzá, hogy ezt szóvá tegye. A tiszás aktivista erre olyan ideges lett, hogy a plakátrongáláshoz használt festéket Szilágyi Ákos fejére borította, majd elszaladt. A férfi közben többek közt leszakította a plakát egy részét, majd egy fenyegető üzenetet fogalmazott meg, miszerint Orbán Viktort felakasztaná.

Ez volt a hála, amiért szembe szálltam a plakátrongálókkal

– mondta a Szilágyi egy videóban, amit az eset után töltött fel a közösségi oldalára, majd hozzátette, hogy egy igazi gazember volt aki aztán el is futott.

A Magyar Nemzet megkereste Szilágyi Ákos Mikszáth-díjas újságírót, aki a lapnak elmondta, hogy a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testisértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt.

Az újságíró rögzítette az egész incidenst.

Az esetre reagált Radics Béla is, a Fidesz zuglói képviselőjelöltje. Mint ahogy sokan másokat, Radicsot is felháborította az ami Szilágyi Ákossal történt és elmondta, hogy az agresszió és a rongálás a Tisza párt aktivistái részéről mára mindennapossá vált. Ráadásul kiderült, hogy a férfi, aki rátámadt az újságíróra Hadházy Ákos aktivistája.

Hol van itt a tisztesség? Hol van itt a fair verseny?

– kérdezte Radics Béla egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban, ahol leszögezte, hogy az atrocitások ellenére sem tudják megakadályozni, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban is változás legyen.