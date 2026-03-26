Az agresszív tiszás aktivisták már senkit nem kímélnek és a határokat sem ismerik
Elképesztő agressziót hozott a közéletbe Magyar Péter, akinek az aktivistái napi szinten rongálnak meg plakátokat és támadnak rá a Fidesz embereire. A Tisza párt szimpatizánsai már a fizikai erőszaktól sem riadnak vissza, most egy újságírót öntött le egyikük egy vödör festékkel, de volt olyan is, aki rálőtt egy fideszesre.
Három hét van még az országgyűlési választásokig, ahol a Tisza párt és képviselőjelöltjeik is indulnak. Vezetőjük, Magyar Péter folyamatosa azt hangoztatja, hogy pártja "szeretetországot" épít, azonban mindezt úgy, hogy aktvistái és szimpatizánsai is egyaránt elképesztő agresszivitást mutatnak mindenki felé, aki nem ért velük egyet. Így történt, hogy egy jobboldali újságíróra támadt rá egy tiszás plakátrongáló. Festékkel öntött le.
Szilágyi Ákos újságíró éppen Budapesten a Fogarasi út környékén sétált, mikor észrevett egy férfit, aki a Fidesz plakátjait rongálja, ezért oda ment hozzá, hogy ezt szóvá tegye. A tiszás aktivista erre olyan ideges lett, hogy a plakátrongáláshoz használt festéket Szilágyi Ákos fejére borította, majd elszaladt. A férfi közben többek közt leszakította a plakát egy részét, majd egy fenyegető üzenetet fogalmazott meg, miszerint Orbán Viktort felakasztaná.
Ez volt a hála, amiért szembe szálltam a plakátrongálókkal
– mondta a Szilágyi egy videóban, amit az eset után töltött fel a közösségi oldalára, majd hozzátette, hogy egy igazi gazember volt aki aztán el is futott.
A Magyar Nemzet megkereste Szilágyi Ákos Mikszáth-díjas újságírót, aki a lapnak elmondta, hogy a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testisértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt.
Az újságíró rögzítette az egész incidenst.
Az esetre reagált Radics Béla is, a Fidesz zuglói képviselőjelöltje. Mint ahogy sokan másokat, Radicsot is felháborította az ami Szilágyi Ákossal történt és elmondta, hogy az agresszió és a rongálás a Tisza párt aktivistái részéről mára mindennapossá vált. Ráadásul kiderült, hogy a férfi, aki rátámadt az újságíróra Hadházy Ákos aktivistája.
Hol van itt a tisztesség? Hol van itt a fair verseny?
– kérdezte Radics Béla egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban, ahol leszögezte, hogy az atrocitások ellenére sem tudják megakadályozni, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban is változás legyen.
A Tisza párt aktivistái a fizikai erőszaktól sem riadnak vissza
Március elején számoltunk be arról, hogy kampányolás közben Szentendrén rálőttek egy fideszes aktivistára. Az esetről Vitályos Eszter számolt be, aki elmondta, hogy a kormánypárti aktivista éppen kopogtatott egy helyi házba, amelynek a tulajdonosa az ablakon kihajolva rálőtt.
Ezután az aktivista is megszólalt az ügyben. Ő részletesen beszámolt az esetről.
Elkezdett kiabálni, akkor már fölvettem a nyúlcipőt, és utána történt a durranás.
– mesélte az aktivista, aki elmondása szerint nem sérült meg a felháborító eset során.
Azonban nem a szentendrei támadás volt az egyetlen olyan eset, mikor a tiszások olyan eszközzel támadtak a jobboldalikra, amivel akár súlyos sérüléseket is okozhattak volna. Nemrég került nyilvánosságra egy felvételt, amelyen egy fideszes aktivistát támadás ér, miután számon kérte a plakátok megrongálását.
A támadó az esti órákban, kutyasétáltatás közben a VI. kerületi Hunyadi tér környékén járkált, és közben sorra levágta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Erre lett figyelmes egy aktivista, aki telefonjával rögzítve követte a férfit, akinél egy vágóeszköz is volt. Amikor kérdőre vonta a rongálás miatt, a férfi rátámadt, és többször megütötte, megrúgta, mindezt úgy, hogy a sniccer végig a kezében volt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre