Újabb kínos botrány a Tisza Párt körül, ezt nem akarták, hogy kiderüljön Koncz Áronról

A Tiszás jelölt múltja és üzleti kapcsolatai komoly kérdéseket vetnek fel a választások előtt Tordai Bence szerint. Koncz Áron nevéhez számos cég kapcsolódik, a múltja most napvilágra került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 15:01
Közvetlenül a választások előtt újabb kínos botrány körvonalazódik a Tisza Párt körül. Tordai Bence visszalépett a jelöltségtől, közben pedig kínos részletek derültek ki a Tisza Párt helyi indulójáról, Koncz Áronról.

Koncz Áron
Koncz Áronról sok kínos dolog derült ki választások előtt / Fotó: MW

A történet március 31-én kezdődött, amikor Tordai ultimátumot adott: 72 órát adott Koncz Áronnak, hogy visszalépjen. Világossá tette, ha ez nem történik meg, ő maga fog kiszállni a versenyből. A határidő lejárt, Koncz azonban nem hátrált meg. Tordai viszont tartotta a szavát, és pénteken hivatalosan is visszalépett.

Döntését azzal indokolta, hogy most a legfontosabb cél a Fidesz legyőzése, és a friss közvélemény-kutatások szerint erre csak egyetlen ellenzéki jelölttel van esély - szúrta ki a Promotions.

A kampány során sem a nyílt vitát választotta, állítja Tordai, hanem jogi eszközökkel próbálta támadni őt. A politikus úgy fogalmazott: Koncz „finoman szólva” sem képvisel olyan erkölcsi és politikai minőséget, amely méltó lenne Budához.

Nyilvános cégadatok alapján Koncz Áron több olyan vállalkozáshoz is köthető, amelyek működése minimum kérdéseket vet fel:

Egy cége állami támogatást kapott úgy, hogy közben már nem végzett érdemi tevékenységet

• Egy másik vállalkozás bejegyzett címe egy balatoni nyaraló, miközben a működés helye más

• Egy szálláshely pedig a hivatalos nyilvántartásban sem szerepel
De ezeknél is súlyosabb, hogy Koncz felügyelőbizottsági tag volt egy olyan cégben, amely áron alul vásárolt meg egy repülőteret, a beruházás azonban végül sosem valósult meg.

Az is kiderült, hogy a Koncz jelöltségét hirdető honlap domainjét már jóval a hivatalos jelöltállítás lezárása előtt regisztrálták. Ez nagyon arra utal, mintha előre le lett volna zsírozva.  

Tordai végül egy különösen erős vádat is bedobott: szerinte még az sem biztos, hogy Koncz Áron átmenne egy nemzetbiztonsági átvilágításon.

Koncz Áron Fülöp Attilával maradt versenyben

A visszalépéssel a 4. budapesti választókerületben most Koncz Áron maradt versenyben a Fidesz jelöltjével, Fülöp Attilával szemben. Fülöp Attila korábban a Metropolnak elmondta: nem érzékeli, hogy a választókerületnek lenne most a parlamentben képviselete. 

Tordai Bence a „balhépolitizálást” szereti, rövid távú, pillanatnyi politikai szempontokat követ, nem látom, hogy a kerület hagyományaira, arculatára és közösségi igényeire építene. Pedig lenne mire. A hosszú távú, következetes, értékalapú gondolkodás nem létezik nála. A harmadik kerületben egy letartóztatott polgármester, a második kerületben egy vállalhatatlan viselkedése miatt lemondott alpolgármester. Buda ennél sokkal jobbat érdemelne.  Itt nem gyűlölködni kell, és nagyokat mondani, hanem építeni: együttműködni mindazokkal, akik valóban a kerület jövőjét tartják szem előtt. 

- mondta korábban lapunknak Fülöp Attila. 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
