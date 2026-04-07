Újabb kínos botrány a Tisza Párt körül, ezt nem akarták, hogy kiderüljön Koncz Áronról

Közvetlenül a választások előtt újabb kínos botrány körvonalazódik a Tisza Párt körül. Tordai Bence visszalépett a jelöltségtől, közben pedig kínos részletek derültek ki a Tisza Párt helyi indulójáról, Koncz Áronról.

A történet március 31-én kezdődött, amikor Tordai ultimátumot adott: 72 órát adott Koncz Áronnak, hogy visszalépjen. Világossá tette, ha ez nem történik meg, ő maga fog kiszállni a versenyből. A határidő lejárt, Koncz azonban nem hátrált meg. Tordai viszont tartotta a szavát, és pénteken hivatalosan is visszalépett.

Döntését azzal indokolta, hogy most a legfontosabb cél a Fidesz legyőzése, és a friss közvélemény-kutatások szerint erre csak egyetlen ellenzéki jelölttel van esély - szúrta ki a Promotions.

A kampány során sem a nyílt vitát választotta, állítja Tordai, hanem jogi eszközökkel próbálta támadni őt. A politikus úgy fogalmazott: Koncz „finoman szólva” sem képvisel olyan erkölcsi és politikai minőséget, amely méltó lenne Budához.

Nyilvános cégadatok alapján Koncz Áron több olyan vállalkozáshoz is köthető, amelyek működése minimum kérdéseket vet fel:

• Egy cége állami támogatást kapott úgy, hogy közben már nem végzett érdemi tevékenységet

• Egy másik vállalkozás bejegyzett címe egy balatoni nyaraló, miközben a működés helye más

• Egy szálláshely pedig a hivatalos nyilvántartásban sem szerepel

De ezeknél is súlyosabb, hogy Koncz felügyelőbizottsági tag volt egy olyan cégben, amely áron alul vásárolt meg egy repülőteret, a beruházás azonban végül sosem valósult meg.

Az is kiderült, hogy a Koncz jelöltségét hirdető honlap domainjét már jóval a hivatalos jelöltállítás lezárása előtt regisztrálták. Ez nagyon arra utal, mintha előre le lett volna zsírozva.

Tordai végül egy különösen erős vádat is bedobott: szerinte még az sem biztos, hogy Koncz Áron átmenne egy nemzetbiztonsági átvilágításon.

Koncz Áron Fülöp Attilával maradt versenyben

A visszalépéssel a 4. budapesti választókerületben most Koncz Áron maradt versenyben a Fidesz jelöltjével, Fülöp Attilával szemben. Fülöp Attila korábban a Metropolnak elmondta: nem érzékeli, hogy a választókerületnek lenne most a parlamentben képviselete.

Tordai Bence a „balhépolitizálást” szereti, rövid távú, pillanatnyi politikai szempontokat követ, nem látom, hogy a kerület hagyományaira, arculatára és közösségi igényeire építene. Pedig lenne mire. A hosszú távú, következetes, értékalapú gondolkodás nem létezik nála. A harmadik kerületben egy letartóztatott polgármester, a második kerületben egy vállalhatatlan viselkedése miatt lemondott alpolgármester. Buda ennél sokkal jobbat érdemelne. Itt nem gyűlölködni kell, és nagyokat mondani, hanem építeni: együttműködni mindazokkal, akik valóban a kerület jövőjét tartják szem előtt.

- mondta korábban lapunknak Fülöp Attila.