Bokros-csomaggal felérő infláció vár a magyarokra, ha rosszul döntenek

Nemcsak a dúsgazdagok pénztárcáját rövidítené meg a Tisza Párt javaslata, hanem az átlagos magyar családokét, sőt az átlag alatt élőket is.

Szalai Piroska szerint 21 százalékponttal emelkedne meg az infláció a Magyar Péter vezette Tisza Párt energiapolitikai elképzelései következtében (Fotó: Máté Krisztián / metropol)

A tiszás energiaterv lényege a következő: már az első lépésként leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést és a hatósági árakat, valamint új adót vetne ki a lakosságra. Az intézkedések ugyanakkor súlyos következményekkel járhatnak:

az energiaárak akár három-négyszeresükre is emelkedhetnek, az üzemanyagok ára pedig akár 1000 forint fölé is nőhet.

Emellett egy úgynevezett energiafüggetlenségi adót vezetnének be, amely 1–1,5 százalékos kulccsal évente 240–360 milliárd forintot vonna el a lakossági megtakarításokból.

A terv része továbbá, hogy már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák meg az orosz üzemanyagok importját, miközben a Mol finomítóinak átállítása több mint egymilliárd euróba kerülhet, és akár két évig is eltarthat – írja a Világgazdaság.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés eltörlése miatt

az évente 250-300 ezer forintos rezsiköltség 1 millió forintra emelkedne, ami 600 ezer forinttal több, mint jelenleg,

ehhez jönne hozzá a védett ár, üzemanyagárak kivezetése, ami további 600–900 ezer forint közötti pluszköltséget jelentene,

végül az árréstopok eltörlése évente 180–360 ezer forint pluszkiadást eredményezne egy átlagos családi kasszának.

Akkor, amikor több mint egymillió forintos mínuszokkal kell szembenéznie egy kétgyermekes családnak, ez negyedrésze a teljes jövedelmének, ami óriási érvágás. Emiatt nagyon sokan kieshetnek a középosztályból

– fogalmazott Szalai Piroska.

Hozzátette azt is, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a magyar középosztály, több mint egymillióval, ezt a folyamatot gáncsolná el a tiszás energiaterv.

Úgy számolt, hogy nagyságrendileg 21 százalékponttal emelkedne meg az infláció a Tisza energiapolitikai elképzelései következtében.

Emlékeztetőül: legutoljára a Bokros-csomag évében volt 25 százalék fölött az éves átlagos infláció Magyarországon.