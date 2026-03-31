Orbán Viktor szerelmes történettel hódította meg Szolnokot - videó
Felesége szolnoki, ezért elmesélte az udvarlása történetét.
Ha esik, ha fúj, mi kitartunk egymás mellett!
- írta Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához, amelyben feleségére, Anikóra utalt. Hétfőn Szolnokon tartotta országjárását a miniszterelnök, és a beszédében feleségével való kapcsolatuk elejéről is beszélt. Az udvarlásáról szóló videót itt tudod megnézni:
