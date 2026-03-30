Orbán Viktor Szolnokon is zseniálisan helyretette a maroknyi agresszív Tiszás csapatot

Orbán Viktort a szolnoki békemeneten is hatalmas tömeg várta. A miniszterelnök ismét szólt a tiszás provokálókhoz is, akik minden egyes országjárásán megjelennek, hogy hergeljék a békés jobboldaliakat, akik kiállnak Magyarország szuverenitása mellett és nem akarják, hogy hazánkat egy ukránbarát kormány vezesse, ami belesodorná hazánkat egy olyan háborúba, amelyhez nekünk magyaroknak semmi közünk.

Orbán Viktor mai országjárásán, Szolnokon a szakadó eső ellenére is hatalmas tömeg gyűlt össze. Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap

Orbán Viktor: itt is vannak füttyögetők!

A miniszterelnök országjárásának mai állomása Szolnok volt, ahol rengeteg kormánypárti szimpatizáns hallgatta végig, békésen a kormányfő mondanivalóját. Annak ellenére, hogy ismét megjelentek az agresszív tiszások, akik sípszóval próbálták megzavarni az eseményt és azt akarták elérni, hogy atrocitás történjen. Azonban ez most sem sikerült nekik, sőt Orbán Viktor frappánsan rendre intette őket - írja a Ripost.

Egy ilyen gyűlésen azt tapasztaltam, hogy három féle ember szokott lenni. Vagyunk mi, akik pontosan tudjuk miért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert összetartozunk. Polgári, keresztény nemzeti érdekek vallunk és van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, hogy Magyarország. És mindig vannak érdeklődők, akik még nem döntötték el hova fognak szavazni április 12-én. És mint hallják, itt is vannak füttyögetők.

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a füttyögetők a tiszások, akiket ugyan nem hívtak meg erre az eseményre, de az ember néha kap hívatlan vendéget is.

Nehogy eltévesszék, ez itt egy Fidesz-KDNP választási nagygyűlés. Mi vagyunk itthon ők pedig az ünneprontók! De mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb! Jó hogy eljöttek, mert most látják mire lehet hazát építeni: összefogásra, szeretetre és tiszteletre. Dühre, gyűlöletre, indulatra nem lehet hazát építeni!

– üzenet a kormányfő a tiszás hergelőknek.

- mondta a miniszterelnök, majd hozzátette: a háború ürügy arra, hogy Kijev és Brüsszel közösen kizsebeljék Magyarországot. Be akarnak minket tolni a háborúba, hogy Magyarország is pénzelje Ukrajnát és a háborút.