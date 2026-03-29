"Mondjad nyugodtan!" Így biztatta a hatalmas tömeg a szakadó esőben Orbán Viktort Békéscsabán

A miniszterelnök az elmúlt két hétben felszántotta az ország felét, a következő két hétben pedig fel fogja szántani az ország másikat. Tegnap Pécelre látogatott, ma, április 29-én, vasárnap pedig Békéscsabán várta a béke mellett kiálló tömeg. Ami azonban állandó, az a hatalmas tömeg, amely minden alkalommal a miniszterelnököt várja. Az óriási tömeg lelkesedése a beszéd közben sem lankadt. Amikor szakadni kezdett az eső Orbán Viktor utalt arra, hogy most már talán be kellene fejezni. Mire valaki a tömegből felkiabált, nagyon eredeti, lelkesítő, szerethető módon: "Mondjad nyugodtan!"

A hatalmas tömeg még esőben is ott állt, és hallgatta a miniszterelnököt / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda /

Váratlan biztatást kapott a miniszterelnök

Ez a kampány arról is szól, hogy sorra dőlnek meg az unásig hallott ellenzéki mantrák és toposzok. Ilyen például, hogy Orbán Viktor nem megy az emberek közé. Ez természetesen eddig sem volt igaz, de az elmúlt két hét élő cáfolata ennek. A másik ehhez kapcsolódó, hogy minden le van szervezve, előre meg van tervezve. Akik ezt gondolják, azoknak javasoljuk, hogy nézzék meg Orbán Viktor békéscsabai beszédét. Mi történik akkor, amikor elkezd esni az eső? A tömeg egy emberként áll ott, és még ők azok, akik szinte "figyelmeztetik" a miniszterelnököt, hogy abba ne hagyja a beszédet. Ilyet nem lehet előre tervezni.

Mondjad nyugodtan!

- szólnak neki.

Az Orbán Viktor melletti kiállás pontosan megmutatja, hogy miért van ekkora erő a miniszterelnök és a kormánypártok mellett. A támogatást a politikájával is kiérdemelte.

Hiszen, ahogy a miniszterelnök is utalt erre beszédében, míg:

a magyar családok átlag rezsije 250 000 forint

addig a lengyeleké 900 000

a cseheké 1 000 000

Ez azért van mert meg tudtunk állapodni az olcsó orosz olajról Oroszországgal. A Tisza a magyar családoktól egy havi fizetést venne el azzal, hogy leválna az olcsó orosz olajról.

- figyelmeztetett a miniszterelnök a Ripost szerint.

Le a kalappal Békéscsaba előtt! Az óriási tömeg a szakadó esőben is szeretett miniszterelnökét hallgatja / Forrás: Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a Tisza mögött valójában Zelenszkij magyarság elleni áskálódása áll.

Miért vette Zelenszkij olajblokád alá Magyarországot? Felmegy az üzemanyag ára, az emberek a kormányt teszik felelőssé, és megbukunk. De bevezettük a védett árat. Zelenszkij terve nem sikerült. De bele akar avatkozni a magyar választásokba továbbra is. Lassan már minden választáson kedvet kap elindulni, csak a sajátján nem!

- mondta Orbán Viktor utalva arra, hogy Zelenszkij akkora nyugati "demokrata", hogy jó régóta nem ír ki választásokat Ukrajnában.

Nincs olyan magyar, aki háborút akar. Ez egyértelmű. A kérdés nem ez, hanem, hogy ki tud nemet mondani a háborúra. Mi nemet tudunk mondani a háborúra. Honnan vagyunk ebben olyan biztosak? Onnan, hogy szoktunk nemet mondani

- hangsúlyozta a miniszterelnök. Majd felsorolta, hogy már mondott nemet:

1989-ben a szovjeteknek

2015-ben a migrációra

2022-ben Brüsszelnek, amikor Magyarországot bele akarták sodorni az ukrán háborúba

Akinek drogtól remeg a keze, az nem tud nemet mondani, ez ilyen egyszerű.

- mondta, utalva Magyar Péter drogbotrányaira.

Ma nem szabad kockáztatni. A Fidesz az egyetlen biztos választás.

- mondta Orbán Viktor.