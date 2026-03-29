Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal, és a kémeikkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon. Ne engedjük, hogy sikerüljön Zelenkszij terve!
Folytatódik a legfontosabb országjárás. Orbán Viktor Békéscsabán tartott nagy beszédet.
Orbán Viktor március 29-én Békéscsabán tartott beszédet a Szent István téren. Magyarország miniszterelnöke kijelentette: Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ami nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is. Tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni! Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem! Megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná! Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
Orbán beszéde elején kijelentette: a következő két hétben felszántják Magyarország másik felét is.
A tiszás provokátorokra csak annyit mondot: „Sose zavard meg az ellenfeled, amikor éppen hibát követ el.”
Azt mondták két héttel ezelőtt, hogy az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé
– jellemezte a választási esélyeket a kormányfő.
Egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük
– emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve: azért figyel mindenki a magyarokra, mert példaként tekintenek ránk. Magyarország az egyetlen ország Európában mind a mai napig, amely nem engedett be illegális migránsokat a területére.
– Azokkal élünk együtt, akikkel akarunk – húzta alá a kormányfő, hozzátéve: semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket. Szerinte ez is tétje a választásoknak.
Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.
De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba
– jelentette ki Orbán Viktor. Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.
A vállalásokat tekintve a miniszterelnök elmondta: vállalták, hogy
Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának.
Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak – emlékeztetett.
– A 2022 és 2026 közötti négy év alatt is vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük visszaépíteni a 14. havi nyugdíjat. Emellett nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy kiemelten támogassuk a családokat. Az elmúlt négy évben sikerült megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve bevezetni a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességet is – sorolta Orbán Viktor.
A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: véget vetettek annak a világnak, amikor az adót olyanoknak adták oda, akik nem akartak dolgozni.
Ha a Fidesz alakíthat újra kormányt,
2030-ra az átlagbér el fogja érni az egymillió forintot, a munkavállalók száma pedig eléri majd az ötmillió főt
– közölte a kormányfő a Magyar Nemzet szerint. Kiemelte: a választás igazi tétje, hogy marad a nemzeti kormány, vagy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, és sikerül-e kimaradni a háborúból.
A következő négy éve kulcsszava úgy hangzik: kimaradni
– mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve: nincs épelméjű ember, aki háborút akarna, ezért nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem hogy ki tud rá nemet mondani.
„Egyedül a Fidesz–KDNP kormánya képes nemet mondani” – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre van szükség. Akinek a drog miatt remeg a keze, annak ez nem működik.
„Ma az egyetlen biztos választás a Fidesz–KDNP” – hangoztatta a kormányfő, és kijelentette, hogy készen áll a feladatra. – „Lehet, hogy nem leszek már fiatalabb, de még van néhány golyó a tárban, amit elő tudunk venni” – jegyezte meg Orbán Viktor.
Hírlevél-feliratkozás
