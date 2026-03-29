Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal, és a kémeikkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon. Ne engedjük, hogy sikerüljön Zelenkszij terve!

Orbán Viktor március 29-én Békéscsabán tartott beszédet a Szent István téren. Magyarország miniszterelnöke kijelentette: Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ami nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is. Tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni! Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem! Megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná! Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor Békéscsabán.

Orbán beszéde elején kijelentette: a következő két hétben felszántják Magyarország másik felét is.

A tiszás provokátorokra csak annyit mondot: „Sose zavard meg az ellenfeled, amikor éppen hibát követ el.”

Azt mondták két héttel ezelőtt, hogy az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé

– jellemezte a választási esélyeket a kormányfő.

Egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük

– emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve: azért figyel mindenki a magyarokra, mert példaként tekintenek ránk. Magyarország az egyetlen ország Európában mind a mai napig, amely nem engedett be illegális migránsokat a területére.

– Azokkal élünk együtt, akikkel akarunk – húzta alá a kormányfő, hozzátéve: semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket. Szerinte ez is tétje a választásoknak.

Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.

De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba

– jelentette ki Orbán Viktor. Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.