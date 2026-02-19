RETRO RÁDIÓ

Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba

Szijjártó Péter szerint Zelenszkij politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 08:03
Zelenszkij Szijjártó Péter Barátság kőolajvezeték

Az Európai Bizottsághoz fordult Magyarország és Szlovákia, hogy a szabálynak érvényt szerezve tengeri úton is vásárolhasson orosz kőolajat, közölte Szijjártó Péter szerdán. A külügyminiszter szerint Zelenszkij politikai okokból döntött úgy, hogy Kijev nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, így segítve a Tisza Pártot a közelgő választáson.

Szijjártó Péter szerint Zelenszkij politikai okokból nem indítja el újra a szállítást. Fotó: MW

Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás! 

– írja Orbán Viktor közösségi oldalán.

 

