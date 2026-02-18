Magyar Péter drogos bulija: Felbukkant egy ukrán lány a történetben
Ismét megszólalt a vele együtt bulizó szemtanú.
Az Indexnek telefonon sikerült elérnie azt a férfit, aki a Blikknek azt állította, hogy a társaság tagja volt Magyar Péter „drogos bulijában”. Az állítólagos szemtanú felidézte: „A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni. A Piaf nevű helyet dobta fel, de mondtuk neki, hogy az már régóta nincs.”
Ettünk, viszont még buliztunk volna, nyári éjszaka volt. Végül egy házibuliba mentünk, ahova Péter testőre vagy sofőrje vitt minket. Ott volt Péter egyik ismerőse. Én az ukrán lánnyal beszélgettem angolul, később vele hagytam el a lakást. Jó barátnők Evelinnel, de úgy tudom, hogy Pétert is ismerte régebbről. A többit már a Blikknek is elmondtam, valamilyen fehér por volt az asztalon, amihez én nem nyúltam, és nem is láttam olyat, hogy valaki hozzányúlt volna. Végül valahogy bekerült a hálószobába
– fogalmazott a szemtanú.
Az arab származású férfi, aki nem szeretné felfedni a kilétét, korábban a Blikknek annyit engedett meg, hogy a keresztnevét nyilvánosságra hozzák. Elmesélte a lapnak, hogy mit látott és tapasztalt azon az augusztusi éjszakán.
„Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle” – kezdte a Blikknek Abdoul. „Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni.”
A szemtanú szerint ekkor már kezdtek elszállingózni a vendégek, vagyis leült a buli, alig páran lézengtek a helyen – olvasható a Riposton.
-Amikor megláttam Magyar Pétert, már akkor Evelinnel volt és csókolóztak a tiszás buliban. Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gíroszozni.
Miután jóllaktak, Abdoul szerint tovább ötleteltek, hová kellene menni még szórakozni, de egy olyan hely sem jutott eszükbe, ami olyan későn nyitva lett volna. Ekkor vetődött fel egy házibuli lehetősége a Nagykörúton.
„Ahogy megérkeztünk, láttuk, hogy nagy buli már ott sincs, épp az utolsó hölgy távozott a helyszínről. Én nem tudtam, hogy mi ez a hely, azt hittem, valakinek az otthona, csak az utóbbi napok cikkei alapján esett le, hogy ez egy bérelhető lakás volt. Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel. Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben, így kiterítve, szabadon hagyva. Ekkor már csak a házigazda volt ott és mi négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan vigyázott ránk.”
Abdoul azt nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt ivott, a piálással volt elfoglalva. Aztán nem sokkal később Magyar Péter és Evelin bevonult a hálószobába.
„Ez az a híres szoba, aminek a fotóját pár napja mindenhol látom. A társaság egy nappaliban volt, ebbe a szobába már csak ők ketten mentek be. Arra már nem emlékszem, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkoztam-e velük még az éjszaka folyamán, az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. Erre azért emlékszem, mert feszélyezett, hogy ott van a piák mellett. Aztán hirtelen már nem volt ott, én pedig megnyugodtam ettől. A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé az asztalra, a hálószobába.”
A szemtanú ezek után már nem maradt sokáig, ivott még egyet-kettőt, majd a másik hölggyel együtt távozott. Nekik nem folytatódott közösen az este – pontosabban már a hajnal –, úriember módjára csak hazavitte őt.
„Csak egyvalamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre? Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták. Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B terv volt, hanem ZS terv. Teljesen megdöbbentem, amikor kiderült ez az egész ügy, és bevallom, meg is ijedtem, hogy rólam is készülhetett valamilyen felvétel. Még akkor is, ha nem csináltam semmit, csak piáltam és beszélgettem. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége...”
