Dagad Magyar Péter drogbulis botránya: nem csökken a kérdések száma, sőt! Egyre csak gyarapszik

Az elmúlt napok egyik leginkább emlegetett ügye Magyar Péter és a titokzatos szobáról készített fotó körül bontakozott ki: a politikus beismerte, hogy részt vett egy olyan házibuliban, amelyről később a felvétel is kikerült az internetre. A képen egy olyan szoba szerepel, ahol drognak látszó anyag van az éjjeliszekrényen, és ahol szexuális kapcsolat jött létre. Az eset furcsasága, hogy ezekre mind Magyar Péter bejelentése irányította rá a figyelmet, miközben a fotó a Tisza alelnökéről, Radnai Márkról elnevezett weboldalon került ki. Szó nem volt benne Magyar Péterről, drogról és szexről, egészen addig, amíg a Tisza elnöke ki nem állt a nyilvánosság elé ezzel kapcsolatban.

A szoba, ahol nem lehet még tudni, mi történt pontosan, de Magyar Péter ott járt, szexelt, és drog is volt ott. Forrás: radnaimark.hu

Magyar Péter vajon miért magyarázkodik ennyire idegesen?

Napok óta Magyar Péter feltételezett drog- és szexbotrányáról van szó a médiumokban, az elején elsősorban a baloldali propagandalapokban. Mint az közismert, a héten élesítették a Tisza Párt alelnökéről elnevezett weboldalt, a radnaimark.hu-t, amelyen eleinte egy pillanatképet lehetett látni egy titokzatos szobáról. A felvételen egy nagy ágy, gyűrött lepedők, tükrök és egy tálcán lévő fehér por, vélhetően kábítószer látható.

Később frissült a felület és a kép felett megjelent egy dátum is: 2024. augusztus 3-a. A szivárogtatók nyilván azt kívánták jelezni, hogy ekkor készült a felvétel. Magyar Péter különös videójában, ahol többször tördeli a kezét, és olyan, mintha lemondásra készülne kényszeresen magyarázkodik. Miért kell például ennyire élesen kiemelni, hogy a szexuális kapcsolat konszenzusos volt?

Végül nem mondott le, de ahogy az Ellenpont is rávilágít, és amit korábban már a Ripost is szemlézett hosszabban itt, több dolgot beismer:

Elismerte, hogy a megadott időpontban valóban járt a lakásban (és hogy oda hajnalban érkezett) és ott számára idegen férfiak voltak, elismerte, hogy a lakásba lépve drognak látszó dolgot fedezett fel az asztalon. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha valaki annyit mond, hogy amit lát, az drognak "látszott", akkor BIZTOS abban, hogy az is volt, elismerte, hogy ennek ellenére nem hagyta el a lakást, hanem félrevonult egy másik szobába, itt meg kell jegyezni - bár erről Magyar Péter nem beszél - hogy abban a szobában is volt drog, legalábbis a felvételen nagyon is annak látszó fehér por, elismerte, hogy a szobában szexuális kapcsolatot folytatott, állítása szerint volt barátnőjével,Vogel Evelinnel, ami furcsa, hogy Magyar Péter korábban azt állította - és ezt ezúttal is megismételte - hogy Vogel Evelin akkor már hetek óta zsarolta, Magyar Péter kétszer is úgy jellemezte a szexuális kapcsolatot, szinte győzködve a közvéleményt, hogy az "konszenzuális" volt, elismerte, hogy hajnaltól egészen délig tartózkodott a lakásban, amikor távoztak, már senki más nem volt ott.

Vagyis nyilvánvalóan megállapíthatjuk, hogy a lakásban ennél kevesebb biztosan nem történt - legfeljebb ennél több, ennél súlyosabb dolgok. Márpedig, amit Magyar Péter elismer, az már önmagában elég abszurd és megmagyarázhatatlan.